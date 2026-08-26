احمد میدری با وعده رفاه و حمایت از محرومان، وزارت کار را تحویل گرفت؛ اما در عمل، بنگاه‌داری و جابه‌جایی مدیران به اولویت نخست تبدیل شد. حالا که شایعه نقش‌آفرینی فرزندش در انتصابات هم داغ شده، این پرسش مطرح است که وزارت رفاه، هنوز پناهگاه کارگران و بازنشستگان است یا هلدینگی برای مدیران حزبی؟

به گزارش سرویس سیاسی تابناک؛ مسعود پزشکیان بیش از هر رئیس‌جمهوری در سال‌های اخیر از نهج‌البلاغه سخن گفته است؛ از عدالت، امانت، حق مردم و شیوه حکومت امیرالمؤمنین(ع) گفته و بارها تلاش کرده مبنای حکمرانی را با کلام حضرت علی(ع) برای مردم توضیح دهد. او‌ حتی دوست پنجاه ساله خود را بخاطر یک سفر گران قیمت و کتمان واقعیت و آنچیزی که عدم سازگاری با معیار ساده‌زیستی مسئولان عدم پایبندی به صداقت، عدالت و وعده‌هایی که به مردم داده شده

برکنار کرد. همان زمان هم این سوال پیش آمد که پزشکیان، دبیری را بخاطر رقابت‌های درون دولت و فشار افکار عمومی برکنار کرد یا پایبندی به نهج‌البلاغه؟

بر اساس همان رویه امروز هم یک سؤال ساده پیش آمده؛ پزشکیان فقط نهج البلاغه را می‌خواند یا به آن عمل هم می‌کند؟ اگر قرار است نهج‌البلاغه فقط در سخنرانی‌ها و مراسم‌ها خوانده نشود و واقعاً معیار اداره کشور باشد، تکلیف عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر همین نهج‌البلاغه چیست؟

احمد میدری را با شعار «رفاه» به وزارتخانه‌ای فرستاده شد که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش حمایت از کارگران، بازنشستگان، بیمه‌شدگان، فقرا و اقشار کم‌برخوردار است. او نیز پیش از رسیدن به وزارتخانه سال‌ها درباره فقر، نابرابری، سیاست اجتماعی و رفاه سخن گفته بود و طبیعتاً انتظار می‌رفت بخش اصلی توان مدیریتی خود را برای همین مأموریت‌ها به کار بگیرد.

اما آنچه در این مدت بیش از هر چیز به چشم آمده، ورود پررنگ به عرصه بنگاه‌داری، جابه‌جایی مدیران و تعیین تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه بوده است؛ حتی شایعه ورود فرزند او به این انتصابات هم بصورت جدی در فضای مجازی مطرح شده است، آن هم در شرایطی که در برخی مجموعه‌های مهم، ثبات مدیریتی همچنان محل سؤال است.

آقای پزشکیان! خودتان نهج‌البلاغه می‌خوانید. پس نامه پنجم امیرالمؤمنین(ع) به اشعث بن قیس را هم حتماً دیده‌اید: «إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ» یعنی مسئولیت برای صاحب منصب «طعمه» نیست، بلکه امانتی بر گردن اوست.

حالا سؤال اینجاست؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای چه به وزیر سپرده شده است؟ برای اینکه وزیر رفاه، مدیر بنگاه‌های اقتصادی باشد یا برای اینکه رفاه مردم را سامان دهد؟

اگر قرار است وزیر، همزمان درگیر هواپیمایی آسمان، شرکت‌های بزرگ اقتصادی، تغییر مدیران هلدینگ‌ها و ده‌ها بنگاه زیرمجموعه باشد، اما خروجی روشن و قابل لمس آن در وضعیت رفاه مردم دیده نشود، آیا این همان اولویتی است که از یک وزیر رفاه انتظار می‌رود؟

اما مسئله فقط «شرکت‌داری» نیست؛ مسئله مهم‌تر، مدیرانی است که برای اداره این مجموعه‌ها انتخاب می‌شوند در همان منطق علوی، انتخاب کارگزار موضوعی سلیقه‌ای نیست. امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه مالک اشتر درباره انتخاب مدیران و کارگزاران تأکید می‌کند که آنان باید آزموده، باتجربه و شایسته باشند و مسئولیت‌های مهم به افراد صالح سپرده شود. این همان جایی است که کارنامه مدیریتی وزارتخانه میدری نیازمند پاسخ است.

ممکن است هر تغییر مدیریتی به خودی خود تخلف یا اشکال نباشد؛ اما وقتی در سازمان‌های بزرگ و حساس، ثبات مدیریتی به مسئله تبدیل می‌شود، رئیس‌جمهور باید از وزیر خود سؤال کند که منطق این تغییرات چیست و نتیجه آن برای مردم چه بوده است؟ چطور می‌شود رئیس جمهور از ثبات مدیریتی در کابینه صحبت کند اما وزرایی مثل میدری در طول دو سال چهار مدیر در سازمان بازنشستگی منصوب کند، بهترین مدیرعامل تاریخ یک شرکت پیشرو در بازار را عزل و یک بازنشسته صنعت غیر مرتبط را منصوب کند، بطوریکه چندین بار نهادهای نظارتی تذکر کتبی دهند؟

امیرالمؤمنین(ع) درباره کارگزاران فقط به انتخاب آنها اکتفا نمی‌کند؛ بر مراقبت و نظارت بر عملکرد آنان نیز تأکید دارد. مسئول نمی‌تواند مدیر منصوب کند و بعد از نتیجه کار او شانه خالی کند. انتخاب مدیر، بخشی از مسئولیت خودِ مقام بالاتر است.

و در نامه ۵۳، حضرت درباره ضرورت دقت در انتخاب کارگزاران می‌فرماید: «ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ، فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً، وَلَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَأَثَرَةً» یعنی در کار کارگزارانت دقت کن و آنان را پس از آزمودن به کار بگمار؛ نه اینکه از روی ملاحظه و ترجیح شخصی مسئولیت بدهی.