نبض خبر؛
ارزیابی مقامهای ارشد اسرائیلی از احتمال شروع دوباره جنگ
شبکه ۱۳ اسرائیل در گزارشی مدعی شد ایران طی روزهای اخیر به عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیام داده است که نیروها، نمایندگیها و تجهیزات آمریکایی را از خاک خود خارج کنند و در غیر این صورت، تأسیسات و منافع آمریکا ممکن است هدف حمله قرار گیرد. موریا اسراف، خبرنگار این شبکه، همچنین به نقل از «مقامات ارشد مطلع از گفتوگوهای ماههای اخیر میان آمریکا و میانجیها» مدعی شد در صورت عملی شدن این تهدید، آمریکا ممکن است بار دیگر دست به اقدام نظامی بزند؛ گزارش شبکه ۱۳ را با زیرنویس اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:ویدیو فیلم جنگ جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل تحریم روز دی