چین درباره تحریمهای غیرقانونی آمریکا اعلامنظر کرد
چین ضمن مخالفت با تحریمهای یکجانبه واشنگتن علیه ایران که افراد و نهادهای این کشور را هم را هدف قرار میدهد، تأکید کرد که از حقوق و منافع شرکتهای چینی حمایت خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «پکن با تحریمهای یکجانبه غیرقانونی آمریکا مخالف است و قاطعانه از حقوق و منافع شرکتهای چینی دفاع خواهد کرد». این اظهارات سخنگوی سفارت چین در واشنگتن لیو چانگ در واکنش به قرار گرفتن افراد و نهادهای چینی در فهرست تحریمهای آمریکا علیه ایران است که دیروز اعلام شد.
به گفته این دیپلمات چینی، «تحریمهای یکجانبه غیرقانونی آمریکا هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد و از مجوز شورای امنیت سازمان ملل برخوردار نیست».
پس از ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود در جنگ با ایران، واشنگتن مدعی طرح جدیدی برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه تهران شده که شباهت زیادی به سیاست «فشار حداکثری» دولت اول ترامپ دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا دیروز جزئیات این طرح ادعایی را اعلام کرد و گفت که هر کشور یک جدول زمانی مشخص برای متوقف کردن فعالیتهای خود در ارتباط با ایران دارد و اگر اقدامات لازم را انجام ندهند، واشنگتن از طریق اختیارات خود بهصورت یکجانبه دست به اقدام خواهد زد.
دولت ترامپ بعد از خروج از برجام هم اعلام کرد که قصد دارد تحریمهای جدیدی علیه ایران به کار بگیرد. اساس آن تحریمها هم تحریم کشورها و شرکتهایی بود که اقدام به معامله با ایران میکردند.
در آن زمان، آمریکا با تشدید بیسابقه تحریمها و هدف قرار دادن بیش از ۱۵۰۰ فرد و نهاد ایرانی، بخش عمده ظرفیت تحریمی خود را مصرف کرد و در نهایت به گفته مقامهای وقت آمریکا، دیگر تحریم مؤثری برای اعمال علیه ایران باقی نماند.
با این حال، این فشارها به هدف اعلامی واشنگتن منتهی نشد و در سالهای بعد ایران همچنان به فعالیتهای خود ادامه داد؛ در مقابل، استفاده افراطی از تحریمها نگرانیهایی درباره فرسایش نقش دلار و حرکت برخی کشورها به سمت سازوکارهای مالی مستقل از آمریکا ایجاد کرد.