طنز مذاکرهکننده ارشد سابق آمریکا درباره جنگ
اگر آمریکا وارد جنگ نمیشد، تنگه هرمز باز میماند و یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر مشوقها و فشارها شاید میتوانست به مذاکراتی برای حل مسئلهای منجر شود که ظاهراً هدف اصلی این جنگ بود؛ یعنی مسئله هستهای.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۶۶| |
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به گزارش تابناک؛ آرون دیوید میلر، مذاکرهکننده ارشد سابق آمریکا در صفحه ایکس خود نوشت: طنز تلخ ماجرا این است که اگر آمریکا وارد جنگ نمیشد، تنگه هرمز باز میماند و یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر مشوقها و فشارها شاید میتوانست به مذاکراتی برای حل مسئلهای منجر شود که ظاهراً هدف اصلی این جنگ بود؛ یعنی مسئله هستهای؛ اما در تاریخ دکمه بازگشت به عقب وجود ندارد و در نهایت، خشم حماسی به فاجعهای بزرگ منجر خواهد شد.
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