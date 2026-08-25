اگر آمریکا وارد جنگ نمی‌شد، تنگه هرمز باز می‌ماند و یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر مشوق‌ها و فشار‌ها شاید می‌توانست به مذاکراتی برای حل مسئله‌ای منجر شود که ظاهراً هدف اصلی این جنگ بود؛ یعنی مسئله هسته‌ای.

به گزارش تابناک؛ آرون دیوید میلر، مذاکره‌کننده ارشد سابق آمریکا در صفحه ایکس خود نوشت: طنز تلخ ماجرا این است که اگر آمریکا وارد جنگ نمی‌شد، تنگه هرمز باز می‌ماند و یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر مشوق‌ها و فشار‌ها شاید می‌توانست به مذاکراتی برای حل مسئله‌ای منجر شود که ظاهراً هدف اصلی این جنگ بود؛ یعنی مسئله هسته‌ای؛ اما در تاریخ دکمه بازگشت به عقب وجود ندارد و در نهایت، خشم حماسی به فاجعه‌ای بزرگ منجر خواهد شد.

