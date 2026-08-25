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طنز مذاکره‌کننده ارشد سابق آمریکا درباره جنگ

اگر آمریکا وارد جنگ نمی‌شد، تنگه هرمز باز می‌ماند و یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر مشوق‌ها و فشار‌ها شاید می‌توانست به مذاکراتی برای حل مسئله‌ای منجر شود که ظاهراً هدف اصلی این جنگ بود؛ یعنی مسئله هسته‌ای.
کد خبر: ۱۳۹۱۳۶۶
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آرون دیوید میلر

به گزارش تابناک؛ آرون دیوید میلر، مذاکره‌کننده ارشد سابق آمریکا در صفحه ایکس خود نوشت: طنز تلخ ماجرا این است که اگر آمریکا وارد جنگ نمی‌شد، تنگه هرمز باز می‌ماند و یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر مشوق‌ها و فشار‌ها شاید می‌توانست به مذاکراتی برای حل مسئله‌ای منجر شود که ظاهراً هدف اصلی این جنگ بود؛ یعنی مسئله هسته‌ای؛ اما در تاریخ دکمه بازگشت به عقب وجود ندارد  و در نهایت، خشم حماسی به فاجعه‌ای بزرگ منجر خواهد شد.
 

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دیوید میلر جنگ آمریکا ایران خبر فوری تنگه هرمز
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