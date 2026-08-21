ترامپ مدعی محدودیت توان موشکی ایران شد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی مدعی شده است که توانمندی ایران در زمینه تولید موشک به شدت محدود شده و واشنگتن عملاً فرماندهان و ساختار نظامی تهران را از بین برده است.

ترامپ با اشاره به نتایج عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، گفت که بازیابی توانمندی‌های از دست‌رفته برای ایران بسیار دشوار شده است.

او در حالی چنین ادعایی کرده است که روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع خود گزارش داد که مقامات نظامی اسرائیل از سرعت بهبود نظامی ایران شگفت‌زده شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این شامل مقامات ارتش اسرائیل (IDF) و همچنین آژانس اطلاعاتی موساد می‌شود. علیرغم گزارش‌های انتقادی در رسانه‌های غربی، کارشناسان نظامی اسرائیل تا همین اواخر معتقد بودند که حملات اسرائیل توانایی‌های نظامی ایران را سال‌ها عقب انداخته است.

با این حال، چهار ماه پس از پایان کارزار اصلی علیه ایران در ماه آوریل، «ارتش اسرائیل اکنون شاهد یک چرخش شگفت‌آور سریع است که انتظارش را نداشت و نه فقط در یک یا دو حوزه خاص، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله موشک‌های بالستیک».

رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرده است که چاره‌ای جز حمله به ایران نداشته و این کشور هم‌اکنون در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. ترامپ در ادامه، باراک اوباما و جو بایدن (روسای جمهور پیشین آمریکا) را متهم کرد که به ایران اجازه داده‌اند تا اورانیوم غنی‌سازی کند.