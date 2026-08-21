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تاکید بغداد و برن بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکرات

وزیران خارجه عراق و سوئیس در تماسی تلفنی بر اهمیت آغاز ابتکار‌های بین المللی برای کمک به توقف درگیری و بازگشت دوباره ایران و آمریکا به میز مذاکرات تاکید کردند که می‌تواند فرصت دست یابی به راه حل‌های صلح آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۵۵
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عراق

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری عراقی واع، «فواد حسین» وزیر خارجه عراق تلفنی با «ایگنازیو کاسیس» همتای سوئیسی خود گفت‌و‌گو و در جریان این تماس روابط دوجانبه میان عراق و سوئیس و راه‌های توسعه آن را مورد رایزنی قرار داد.

 

طبق بیانیه وزارت خارجه عراق، طرفین در این گفتگوی تلفنی علاوه بر موضوع انتصاب سفیران جدید دو کشور در بغداد و برن، درباره تحولات منطقه و تاثیر درگیری میان آمریکا و ایران بر ثبات منطقه‌ای نیز گفت‌و‌گو کردند.

 

فواد حسین در این تماس تلفنی به نقش مثبت سوئیس در نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا اشاره کرد.

 

همچنین طرفین بر اهمیت آغاز ابتکار‌های بین المللی برای کمک به توقف درگیری و بازگشت دوباره طرف‌ها به میز مذاکرات تاکید کردند که می‌تواند فرصت دست یابی به راه حل‌های صلح آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد.

 

در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است: طرفین در پایان بر تداوم هماهنگی و رایزنی میان عراق و سوئیس درباره موضوعات بین المللی مورد اهتمام مشترک توافق کردند.

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سوئیس عراق رایزنی
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