پیام پنهان تهدیدهای ترامپ به «جنگ اقتصادی» علیه ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز پنجشنبه تلاش کرد سرمایهگذارانی را که از کارزار فشار علیه ایران نگران بودند، آرام کند و گفت ازسرگیری درگیریهای «گسترده» بعید است.
قبلتر از آن دونالد ترامپ وعده داد که یک جنگ اقتصادی علیه ایران راهاندازی خواهد کرد؛ عملیاتی «کوبنده» که به گفته او قرار است ایران را «فلج» کند.
روزنامه نیویورکتایمز نوشته، اما در میان تهدیدهای دولت ترامپ، پیامی نهفته بود که بسنت روز پنجشنبه آن را صریحتر از هر زمان دیگری بیان کرد: ترامپ نمیخواهد دوباره به جنگ بازگردد.
کارشناسان به این روزنامه گفتند ترامپ درگیر مناقشهای شده که در آن اهرمهای فشار او محدود، آسیبپذیریهایش آشکار و رقیبش جسورتر شده است.
ترامپ احتمالاً با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای، بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ انتخاباتی که در سایه یک جنگ نامحبوب و قیمت بالای سوخت برگزار خواهد شد.