تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، حزب‌الله، روسیه و کوبا

به گزارش تابناک، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران، کوبا، حزب‌الله و روسیه اعلام کرد.

سه نفر از افرادی که در این فهرست قرار گرفته‌اند مرتبط با ایران هستند. همه این افراد ترکیه‌ای هستند. ۷ نفر هم در ارتباط با حزب‌الله در این فهرست قرار گرفته‌اند که تابعیت یک نفر از آنها ایرانی است.

گفتنی است، آمریکا به تازگی در نتیجه محقق نشدن اهداف نظامی‌اش اعلام کرده قصد دارد تحریم‌های «خردکننده‌ای» علیه ایران اعمال کند.

با وجود این کارشناسان مسائل تحریمی گفته‌اند که ایالات متحده تا کنون تمامی فشارهای تحریمی خود علیه ایران را به کار گرفته است.