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گزافه گویی وزیر خزانه داری آمریکا علیه اقتصاد ایران

وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد: ما شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال خواهیم کرد و این بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی در تاریخ خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۱۴
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اسکات بسنت

به گزارش تابناک، اسکات بنست، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: انزوای اقتصادی ایران بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی در تاریخ خواهد بود. زمان آن رسیده است که متحدان آمریکا و سایر کشورهای جهان از تعامل با نظام ایران دست بکشند.

او ادامه داد: ما کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم و حجم زیادی از نفت از این تنگه عبور می‌کند. ما شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال خواهیم کرد.

 

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آمریکا اسکات بسنت خزانه داری آمریکا ایران تحریم فشار اقتصادی تحریم های اقتصادی تنگه هرمز
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