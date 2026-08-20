گزافه گویی وزیر خزانه داری آمریکا علیه اقتصاد ایران
وزیر خزانهداری آمریکا ادعا کرد: ما شدیدترین تحریمها را علیه ایران اعمال خواهیم کرد و این بزرگترین انزوای اقتصادی در تاریخ خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۱۴| |
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به گزارش تابناک، اسکات بنست، وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد: انزوای اقتصادی ایران بزرگترین انزوای اقتصادی در تاریخ خواهد بود. زمان آن رسیده است که متحدان آمریکا و سایر کشورهای جهان از تعامل با نظام ایران دست بکشند.
او ادامه داد: ما کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم و حجم زیادی از نفت از این تنگه عبور میکند. ما شدیدترین تحریمها را علیه ایران اعمال خواهیم کرد.
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