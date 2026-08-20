۲۳ کشته در تصادف بزرگراهی در برزیل

برخورد رو در رو یک مینی‌بوس و یک کامیون در ایالت پارانا در جنوب برزیل، ۲۳ کشته و ۵ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، پلیس فدرال بزرگراه روز پنجشنبه اعلام کرد در میان کشته‌شدگان دو کودک و همچنین راننده کامیون نیز هستند. تحقیقات اولیه نشان داد که کامیون به سمت لاین روبرو منحرف شده و به مینی‌بوسی که در حال انتقال بیماران محلی به بیمارستان‌های منطقه گریتر کوریتیبا بود، برخورد کرده است.

مقامات محلی ایالت پارانا برزیل اعلام کردند که حال سه نفر از مجروحان وخیم است.

در واکنش به این فاجعه، راتینهو جونیور، فرماندار پارانا، سه روز عزای عمومی در سراسر ایالت اعلام کرد.