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قطر: پیامد‌های جنگ برای جهان فاجعه‌بار است

وزیر خارجه و نخست‌وزیر قطر امروز (پنجشنبه) هشدار داد که پیامدهای جنگ علیه ایران نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان فاجعه‌بار بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۷۴
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قطر: پیامد‌های جنگ برای جهان فاجعه‌بار است

«شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» امروز (پنجشنبه) پس از مذاکرات سطح عالی در «العلمین» مصر در جمع خبرنگاران خواستار بازگشت وضعیت در تنگه هرمز به زمان قبل از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی تصریح کرد که  «پیامدهای این جنگ نه‌تنها برای منطقه خلیج فارس، بلکه برای دیگر نقاط جهان فاجعه‌بار بوده است.»

شیخ محمد افزود: «ما نیاز داریم وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. ما هرگونه تهدید و مانع‌تراشی در این زمینه را محکوم می‌کنیم.»

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر تصریح کرد که طرف‌های درگیر در منطقه غرب آسیا نباید از طرف مقابل، «باج‌خواهی» کنند.

اظهارات این مقام قطری پس از آن مطرح شده است که به طور همزمان، بامداد امروز رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از آغاز تهاجمی‌ترین کارزار تاکنون علیه اقتصاد ایران خبر داد.


تهدیدات جدید ترامپ علیه ایران در حالی مطرح می‌شود که او در سال ۲۰۱۸ به امید وادار کردن ایران به تسلیم در برابر آمریکا، کارزار فشار حداکثری را به راه انداخت؛ کارزاری که نه تنها نتیجه نداد، بلکه ایران در واکنش به بدعهدی آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام، از تعهدات هسته‌ای خود کاست.
 

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