احتمال جاری شدن سیل در ۵ استان کشور

امید محترمی در توضیح بیشتر گفت: در پی صدور هشدار سطح نارنجی در روز جمعه، احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شرق مازندران و ارتفاعات شمالی خراسان رضوی و سمنان وجود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: رگبار شدید باران، آبگرفتگی و بادهای شدید پدیده غالب روز جمعه در این مناطق خواهد بود.

وی افزود: در این مناطق به مردم هشدار داده می شود که روز جمعه از اتراق و تردد در بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و پل ها خودداری کرده و برای مقابله با سیل احتمالی آماده باشند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: همه ستادهای مدیریت بحران در این استان ها آماده باش هستند.

