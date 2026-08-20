احتمال جاری شدن سیل در ۵ استان کشور
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از احتمال جاری شدن سیل در ۵ استان کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۷۱| |
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امید محترمی در توضیح بیشتر گفت: در پی صدور هشدار سطح نارنجی در روز جمعه، احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در استانهای گلستان، خراسان شمالی، شرق مازندران و ارتفاعات شمالی خراسان رضوی و سمنان وجود دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: رگبار شدید باران، آبگرفتگی و بادهای شدید پدیده غالب روز جمعه در این مناطق خواهد بود.
وی افزود: در این مناطق به مردم هشدار داده می شود که روز جمعه از اتراق و تردد در بستر رودخانهها، مسیلها و پل ها خودداری کرده و برای مقابله با سیل احتمالی آماده باشند.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: همه ستادهای مدیریت بحران در این استان ها آماده باش هستند.
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