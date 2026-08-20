اعلام قیمت جدید انواع میوه در بازار

طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره‌بار، قیمت میوه اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ طبق اعلام سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:

آناناس طلایی کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

آلبالو پیوندی کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

آلبالو رسمی کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

آلو شابلون و سانتورزا کیلویی ۱۶۵ هزار تومان

آلو قطره طلا کیلویی ۱۹۰ هزار تومان

انواع آلو کیلویی کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

انبه کیلویی ۳۳۸ هزار تومان

انواع انجیر کیلویی ۱۸۵ هزار تومان

انگور بی دانه سفید کیلویی ۱۶۵ هرار تومان

انگور بی دانه قرمز کیلویی ۱۶۵ هزار تومان

انگور رطبی کیلویی ۱۳۵ هزار تومان

انگور عسگری کیلویی ۱۴۵ هزار تومان

انگور کندی و صاحبی کیلویی ۱۵۵ هزار تومان

انواع سایر انگور کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

آووکادو کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

بلوبری در بسته‌های ۱۲۰ گرم ۱۶۰ هزار تومان

پاپایا (تولید داخل) کیلویی ۳۴۰ هزار تومان

پشن فروت در بسته های ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

جانا کیلویی ۵۶ هزار تومان

انواع خربزه کیلویی ۶۰ هزار تومان

خیار گلخانه ای کیلویی ۵۵ هزار تومان

زغال اخته کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۳۶۰ هزار تومان

سیب گلاب کیلویی ۱۹۸ هزار تومان

سیب دو رنگ تابستانه کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

سیب گالا کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

سایر انواع سیب کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

شاه توت کیلویی ۳۹۹ هزار تومان

انواع شلیل و شبرنگ کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

طالبی کیلویی ۶۹ هزار تومان

عناب تازه کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

فندوق تازه با پوست سبز کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

گردو تازه با پوست سبز کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

انواع گلابی کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

انواع گیلاس کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

لیموترش سنگی کیلویی ۲۹۹ هزار تومان

لیمو ترش مینابی کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۴۵ هزار تومان

انواع میوه کاکتوس زرد و قرمز کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

هلو انجیری کیلویی ۱۹۸ هزار تومان

هلوکاردی کیلویی ۱۹۸ هزار تومان

هلو هسته جدا کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

انواع نارگیل کیلویی ۱۵۰ هزار تومان

هندونه بالای ۳ کیلوگرم کیلویی ۳۴ هزار تومان

هندونه زیر ۳ کیلوگرم کیلویی ۳۲ هزار تومان