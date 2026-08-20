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باز هم قیمت نفت برنت رکورد زد

قیمت نفت برنت به ۹۱.۹۸ دلار رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۵۰
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738 بازدید
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۲
نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
0
1
پاسخ
نفت الان باید بالای ۲۰۰ دلار بود دو سنت و یک دلار پایین بالاش بدرد نمیخوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
1
2
پاسخ
چند سنت بالا رفتن قیمت نفت رکورد زدن هستش ولی اینجا میلیونی قیمتها تغییر می‌کنه رکورد زدن نیست
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