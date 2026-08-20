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تکذیب ‌آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران

ماجرای دود غلیظ ‌در جنوب تهران چه بود؟

روابط عمومی پالایشگاه گفت: دود مشاهده‌شده در جنوب تهران ناشی از آتش‌سوزی ۲ تانکر در محل بارگیری نفت سفید بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۴۳
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پالایشگاه تهران

روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران در توضیح علت انتشار دود غلیظ در آسمان جنوب تهران اعلام کرد: این دود ناشی از وقوع سانحه برای 2 دستگاه تانکر در محل بارگیری نفت سفید پالایشگاه تهران و آتش‌سوزی متعاقب آن بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ براساس اعلام روابط عمومی پالایشگاه تهران، بلافاصله پس از وقوع حادثه نیروهای عملیاتی و آتش‌نشانی وارد عمل شدند و حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و به‌طور کامل اطفا شد.

در پی این حادثه یک نفر دچار مصدومیت سطحی شد که اقدامات درمانی لازم برای وی به‌صورت سرپایی انجام گرفت و حادثه تلفات جانی نداشت.

روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران تأکید کرد: آتش‌سوزی مهار شده و بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع سانحه در حال انجام است و نتیجه بررسی‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.
 

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آتش سوزی دود خبر فوری پالایشگاه تهران تکذیب نفت تهران
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