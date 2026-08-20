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قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۲۹ مرداد

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۴۲
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1320 بازدید
قیمت سکه

 به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد‌ افزایش  قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، 101 میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، 55 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز با افزایش نسبت به روز گذشته، 29 میلیون تومان فروخته شد.

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