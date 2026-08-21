جای زخم ۱۸متری ایلان ماسک بر چهره ماه
ناسا تصاویر جدیدی از محل برخورد مرحله بالایی موشک فالکون ۹ شرکت اسپیسایکس با سطح ماه منتشر کرده که ایجاد دهانهای حدود ۱۸ متری را تأیید میکند. این قطعه موشک ۵ اوت ۲۰۲۶ با سرعت حدود ۵۴۰۰ مایل بر ساعت به ماه برخورد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تصاویر ثبتشده توسط مدارگرد شناسایی ماه ناسا، تفاوت سطح ماه پیش و پس از برخورد را نشان میدهند. بررسی سایههای ایجادشده در محل برخورد نشان میدهد دهانه جدید حدود ۶۰ فوت، معادل ۱۸ متر، عرض دارد و عمق آن کمتر از ۳ متر است. در اطراف دهانه نیز رگههای روشن و تیره دیده میشود که حاصل پرتاب مواد سطحی و لایههای زیرین ماه در زمان برخورد است.
این مرحله از فالکون ۹ در ژانویه ۲۰۲۵ برای پرتاب مأموریت «بلو گوست ۱» استفاده شده بود. موشک پس از رساندن محمولههای مأموریت به مدار موردنظر، سوخت کافی برای بازگشت به زمین نداشت و بیش از یک سال در فضا سرگردان ماند تا در نهایت اثر گرانش و فعالیت خورشیدی مسیر آن را به سمت ماه تغییر داد.
مدارگرد شناسایی ماه ناسا حدود یک هفته پس از برخورد توانست از محل حادثه تصویربرداری کند. پیش از آن، مدارگرد ماه «دَانوری» کره جنوبی نخستین تصاویر از این ناحیه را ثبت کرده بود. این برخورد بار دیگر بحث درباره زبالههای فضایی و خطر آنها برای مأموریتها و زیرساختهای آینده ماه را جدیتر کرده است.