یاوه گوییهای سفیر آمریکا درباره ایران
سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی شامگاه چهارشنبه تهدید کرد که اگر برنامه هستهای ایران متوقف و تنگه هرمز باز نشود، اقدام نظامی بزرگ تنها گزینه خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس: «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در قدس اشغالی شامگاه چهارشنبه مدعی شد: «ایرانیها تاکنون دو بار تنبیه شدهاند».
هاکبی در مصاحبه با شبکه «العربیه» انگلیسی، ادعا کرد: «شاید فکر کنید که بعد از آن ممکن است کمکم بفهمند که رئیسجمهور [آمریکا دونالد] ترامپ درمورد اقدام نظامی جدی است و آن را تنها گزینه میداند».
وی در ادامه ادعاهای بیاساس خود گفت: «او (ترامپ) به آنها گفته است که اگر حاضر نباشند از جاهطلبیهای تسلیحاتی هستهای و غنیسازی دست بکشند و اگر حاضر نباشند تنگه هرمز را باز کنند، آنگاه نبرد بزرگ روی میز است».
این دیپلمات آمریکایی در ادامه مدعی شد: «آیا او قرار است این کار را انجام دهد؟ من نمیتوانم به این سوال پاسخ دهم زیرا او تنها فردی است که مجاز به تصمیمگیری و سپس اجرای آن است».
هاکبی درباره توافق مکه نیز اظهار داشت: «به نظر من ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی فکر میکنند که اتحاد امنیتی برای آنها مفید خواهد بود. بنابراین، فکر نمیکنم که این امر تأثیر بیثباتکنندهای داشته باشد».
وی با بیان اینکه به نظر نمیرسد سه کشور مذکور تمایلی به شروع درگیری داشته باشند، ادامه داد: «حالا، آیا ترکیه تهدیدی قریبالوقوع برای اسرائیل است؟ شاید خیر. احتمالاً خیر!».
سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی برای توجیه حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به یک پایگاه هوایی در سوریه، ادعا کرد: «این یک منطقه پرتنش است. همه کاملاً عصبی هستند، بنابراین اگر کسی اقداماتی را ببیند که احساس کند میتواند تهدیدی برای آنها باشد، واکنشهایی نشان میدهد».
هاکبی با ادعای اینکه یک هسته رفع اختلافات بین ترکیه و رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد شد، گفت: «من دیروز با تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه درمورد این موضوع صحبت کردم».
وی در ادامه گفت: «ما اکنون روی آن کار میکنیم تا همه طرفهای مختلف - سوریه، ترکیه، اسرائیل - بتوانند مکانیسمی داشته باشند که از طریق آن بتوانند ارتباط برقرار کنند و مطمئن شوند که هرگونه نیتی به وضوح درک میشود».
این دیپلمات آمریکایی همچنین افزود: «هیچکس نمیخواهد شاهد تشدید تنش و تشدید خشونت باشد. بنابراین، تمام تلاشها برای کاهش هرگونه فعالیتی انجام میشود».