تصمیم جدید وزارت علوم برای داوطلبان کنکور

وی همچنین با اشاره به شمار دیگری از داوطلبان کنکور که در جریان جنگ جان خود را از دست داده‌اند، گفت: بیش از ۳۰ داوطلب نیز داشتیم که قاعدتاً باید در کنکور ثبت‌نام می‌کردند، اما به مرحله صدور کارت و ثبت‌نام نرسیدند.

وزیر علوم با اشاره به شهادت شماری از دانش‌آموزان و داوطلبان آزمون سراسری در جریان جنگ اخیر، گفت: برای افرادی که در جریان جنگ منازلشان تخریب شده یا آواره شده‌اند، تمهیداتی برای اختصاص سهمیه در آزمون سراسری پیش‌بینی شده است که پس از تصویب، امکان اعمال آن برای مشمولان فراهم خواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر حسین سیمایی‌صراف امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه امام صادق(ع)، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و داوطلب آزمون سراسری اظهار کرد: آمریکا و اسرائیل که مدعی تعهد به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی هستند، غیرنظامیان ما را نیز هدف قرار دادند.

وی افزود: در حوزه آزمونی که امروز در آن حضور داریم، چهار شهید دانش‌آموز و داوطلب کنکور داریم؛ دانش‌آموزانی که کارت ورود به جلسه آزمون را نیز دریافت کرده بودند.



وزیر علوم ادامه داد: کپی کارت‌های این عزیزان اکنون در دست من است و یاد چهار شهید داوطلب کنکور را گرامی می‌داریم.

سیمایی‌صراف با اشاره به اسامی این شهدا گفت: شهیده خانم علیزاده از منطقه‌ای در تهران، آقای احمدی از کرمان، شهید عفوسی از اصفهان و خانم شهید اشرفی که فکر می‌کنم ایشان هم از تهران بودند، از جمله شهدای داوطلب آزمون سراسری هستند.



وی همچنین با اشاره به شمار دیگری از داوطلبان کنکور که در جریان جنگ جان خود را از دست داده‌اند، گفت: بیش از ۳۰ داوطلب نیز داشتیم که قاعدتاً باید در کنکور ثبت‌نام می‌کردند، اما به مرحله صدور کارت و ثبت‌نام نرسیدند.

وزیر علوم با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: نباید جنایت‌هایی را که در جریان جنگ رخ داد فراموش کنیم. جنایت لامرد واقعاً عجیب بود و متأسفانه این جنایت‌ها در میان اخبار و اسناد گم شد.

سیمایی‌صراف ادامه داد: در لامرد، برای نخستین بار چهار موشک آزمایش شد که پیش از اصابت به زمین، حدود ۱۸۰ هزار گلوله از آنها جدا می‌شد؛ گلوله‌هایی که در شعاع ۳۶۰ درجه پخش می‌شدند و به دلیل انفجار در آسمان، حجم تخریب بیشتری داشتند و هدف نیز غیرنظامیان بودند. حدود ۲۰۰۰ تن گلوله بر سر مردم این شهر کوچک ریخته شد.

وی با اشاره به حمله به میناب نیز گفت: نباید میناب و داوطلبان کنکور را فراموش کنیم. امیدواریم همه جوانان این کشور، همان‌طور که برای پیشرفت و آبادانی ایران تلاش می‌کنند، یاد شهیدان و ایثارگران و کسانی را که موجب شدند امنیت، آرامش و توسعه برای ایران فراهم شود، فراموش نکنند.

اختصاص سهمیه به داوطلبان آسیب‌دیده از جنگ

وزیر علوم در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خانواده‌هایی که در جریان جنگ منازل آنها تخریب شده یا آواره شده‌اند و اینکه آیا برای فرزندان آنها در کنکور سهمیه‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: برای ایثارگران طبق قانون، سهمیه و مزایای ایثارگری وجود دارد و مشمولان می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

وی افزود: برای کسانی که احتمالاً منازلشان در جریان جنگ تخریب شده و آواره شده‌اند نیز دوستان در حال انجام کار کارشناسی هستند تا سهمیه‌ای برای این افراد در نظر گرفته شود که ان‌شاءالله پس از تصویب، اجرایی خواهد شد.

سیمایی‌صراف با تأکید بر اینکه داوطلبان نگران ارائه مدارک نباشند، خاطرنشان کرد: این افراد تا زمان اعلام نتایج فرصت دارند مستندات خود را ارائه کنند تا در صورت تصویب و احراز شرایط، سهمیه آنها اعمال شود.

وی همچنین درباره برگزاری آزمون سراسری امروز گفت: امروز شاهد برگزاری یک آزمون بزرگ و ملی هستیم.

