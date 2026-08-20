آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد و عصر امروز نیز داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی به رقابت می‌پردازند.

کنکور ۱۴۰۵ صبح امروز با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد و عصر نیز داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در حوزه‌های امتحانی حاضر می‌شوند؛ رقابتی که صبح فردا، جمعه ۳۰ مردادماه، با برگزاری آزمون گروه‌های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی به پایان می‌رسد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آزمون امسال با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در ۴۱۵ شهرستان کشور برگزار می‌شود و سازمان سنجش برای برگزاری این آزمون ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷ هزار و ۱۴ حوزه فرعی را در نظر گرفته است تا داوطلبان در گستره وسیعی از نقاط کشور امکان حضور در آزمون را داشته باشند.

تجربی‌ها در افتتاحیه کنکور امسال

نخستین آزمون از صبح امروز با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد؛ گروهی که با ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ متقاضی، پرمتقاضی‌ترین گروه آزمایشی کنکور امسال به شمار می‌رود.

پس از پایان آزمون صبح، نوبت به داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی می‌رسد که عصر امروز در حوزه‌های امتحانی حاضر خواهند شد.

در ادامه، صبح جمعه ۳۰ مردادماه نیز داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و پرونده برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ بسته می‌شود.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش، ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر در گروه علوم انسانی، ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر در گروه علوم ریاضی و فنی، ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر در گروه زبان‌های خارجی و ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر در گروه هنر ثبت‌نام کرده‌اند.

۶۵ درصد داوطلبان زن هستند



ترکیب جنسیتی داوطلبان نیز نشان می‌دهد زنان سهم بیشتری از متقاضیان آزمون سراسری را به خود اختصاص داده‌اند؛ به طوری که ۶۵ درصد کل داوطلبان زن و ۳۵ درصد مرد هستند.

در گروه علوم تجربی ۶۹ درصد داوطلبان زن و ۳۱ درصد مرد هستند. در گروه علوم انسانی نیز زنان با سهم ۶۸ درصدی در اکثریت قرار دارند.

در گروه علوم ریاضی و فنی ۴۰ درصد داوطلبان زن و ۶۰ درصد مرد هستند. همچنین ۷۸ درصد داوطلبان گروه هنر و ۶۹ درصد متقاضیان گروه زبان‌های خارجی را زنان تشکیل می‌دهند.

سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام جزئیات برگزاری آزمون، از داوطلبان خواسته است زمان حضور خود در حوزه‌های امتحانی را به گونه‌ای تنظیم کنند که پیش از بسته شدن درها در محل آزمون حاضر باشند.

بر این اساس آزمون‌های نوبت صبح رأس ساعت ۷:۳۰ آغاز می‌شود و درهای حوزه‌های امتحانی ساعت ۷ صبح بسته خواهد شد. آزمون‌های نوبت عصر نیز ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و درهای حوزه‌ها ساعت ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد.

بنابراین داوطلبان باید پیش از زمان اعلام‌شده در حوزه امتحانی حضور داشته باشند تا به دلیل بسته شدن درها از ورود به جلسه آزمون بازنمانند.



موبایل خاموش هم ممنوع است

در کنار توصیه‌های همیشگی درباره حضور به‌موقع داوطلبان، امسال نیز سازمان سنجش بر ممنوعیت ورود انواع تجهیزات الکترونیکی به جلسه آزمون تأکید کرده است.

داوطلبان نباید تلفن همراه، حتی در حالت خاموش، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند یا انگشتر هوشمند، هندزفری، پیجر و سایر تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی را با خود به جلسه آزمون ببرند.

همراه داشتن کیف و ساک دستی، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، یادداشت و وسایل اضافی نیز ممنوع اعلام شده است.



باجه‌های رفع نقص در خدمت داوطلبان



همزمان با برگزاری آزمون، باجه‌های رفع نقص نیز برای رسیدگی به برخی مغایرت‌های کارت ورود به جلسه فعال شده‌اند.

تخلفات و جرایم آزمون های سراسری

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاه های حافظه دار

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات

ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون

ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو

ح - خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد

هیأت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم درباره چه مجازات‌هایی دارند؟

الف - در مورد مشمولان بند الف ماده ۵ اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال

ب - در مورد مشمولان بند ب و ج محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد

تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشموالان بند (الف) ماده ۶ این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها است.

در مورد مشموالان بندهای(د)،(ه)،(و)،(ز) و(ح) ماده ۵ هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌شود.

ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵ )چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می باشد.

رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می شود.

در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند الفماده ۶ هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند.

در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می باشند.

چنانچه با بررسی های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید.

تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می باشد.

هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ می باشد.

در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العموم نیز می تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

