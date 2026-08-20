فرمان جدید ترامپ علیه ایران!
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهار نظر علیه ایران مدعی شد: امروز ویرانگرترین عملیات اقتصادی علیه ایران را اعلام میکنم؛ اقدامی که تاکنون علیه هیچ کشوری اتخاذ نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی ادعا کرد: این یک جنگ اقتصادی و انزوایی بیسابقه علیه ایران خواهد بود.
ترامپ مدعی شد: این روز همانند روز نورماندی در جنگ جهانی دوم، یک عملیات سرنوشتساز اقتصادی خواهد بود.
اشاره ترامپ به عملیات پیاده سازی نظامیان متفقین در ساحل نورماندی در تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۴۴ در جنگ جهانی دوم است.
رئیسجمهور آمریکا که تاکنون هیچ یک از طرح هایش برای تسلیم ایران کارساز نبوده است، مدعی شد: ما به حمایت همه متحدانمان در کنار آمریکا برای منزوی کردن و شکست دادن تهدید ایران نیاز داریم.
وی مدعی شد: قاچاق نفت ایران، معاملات تهاتری، تبادلات پول نقد، شرکتهای صرافی، سوابق ثبتی شرکت ها و شرکتهای صوری باید متوقف شود.
ترامپ اعلام کرد: امروز اعلام میکنم: هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکتها یا فرودگاههای خود اجازه دهد هرگونه شریان حیاتی برای ایران فراهم کنند، با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبه رو خواهد شد.
درحالی که ترامپ خود با نقض عهد بارها مانع از پیشرفت در مذاکرات شده است، مدعی شد: ایرانیها فرصت را استفاده نکردند و ایران اکنون به تار مویی بند است.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود: هیچکس به ایران فرصتی بزرگتر از فرصتی که ما در اختیارش گذاشتیم، نداده است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعاهای روزها و هفته های گذشته اش را تکرار کرد و مدعی شد: نیروی دریایی ایران از بین رفته، نیروی هوایی آن نابود شده، کارخانههای نظامیاش به آوار تبدیل شده و ارزش پول آن از دست رفته است.
ترامپ در پایان برای توجیه ناکامی اش در عملیات نظامی و نیز محاصره دریایی ظالمانه علیه ایران مدعی شد: این اقدامات تاریخی، حرکت ایران را فلج خواهد کرد و توانایی این کشور برای گسترش تروریسم در سراسر جهان را از بین خواهد برد.
از قبل اینجا رو هم فکر کرده بودن.
ابتدا حمله نظامی و بعد محاصره و فشار اقتصادی
شکست خوردی و هیچ یار و یاوری هم نخواهی داشت
سنت های خدا حتمی است
که البته اقایان بزور اسمش را به توافق تغییر می دهند.
بهتر است روی داشتن بازدارندگی کامل تمرکز کنند بجای این گونه نامه ها