آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تا دقایقی دیگر آغاز میشود
امروز داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری حاضر شدند در این آزمون ۴۵۱۵۲۲ داوطلب شرکت کردند که در این آزمون ۶۹ درصد خانم و ۳۱ درصد آقا هستند.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۱۶| |
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امروز داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری حاضر شدند در این آزمون ۴۵۱۵۲۲ داوطلب شرکت کردند که در این آزمون ۶۹ درصد خانم و ۳۱ درصد آقا هستند.
به گزارش تابناک؛ همچنین بعد از ظهر امروز آزمون سراسری زبانهای خارجی برگزار میشود در این آزمون ۹۰۱۷۳ داوطلب شرکت میکنند که ۶۹ درصد آنها هم خانم و ۳۱ درصد آقا هستند
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