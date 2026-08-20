امروز داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری حاضر شدند در این آزمون ۴۵۱۵۲۲ داوطلب شرکت کردند که در این آزمون ۶۹ درصد خانم و ۳۱ درصد آقا هستند.

به گزارش تابناک؛ همچنین بعد از ظهر امروز آزمون سراسری زبان‌های خارجی برگزار می‌شود در این آزمون ۹۰۱۷۳ داوطلب شرکت می‌کنند که ۶۹ درصد آن‌ها هم خانم و ۳۱ درصد آقا هستند