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گفتگوی رئیس جدید موساد با وزیر خارجه سوریه

رویترز اعلام کرد که رئیس جدید موساد و وزیر خارجه دولت خودخوانده سوریه درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۰۷
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رئیس موساد

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، «رومن گوفمن» رئیس جدید موساد و اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه دولت خودخوانده سوریه به تازگی درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کرده‌اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این گفتگو چند روز پیش از حمله رژیم صهیونیستی به یک پایگاه هوایی نظامی سوریه در شمال این کشور انجام شده است.

به ادعای این خبرگزاری، محور گفتگوی تلفنی میان رئیس جدید موساد و «اسعد الشیبانی»، استقرار نیروهای نظامی ترکیه در سوریه بوده است.

این منبع اضافه کرد که این نخستین تماس تلفنی میان این ۲ نفر به شمار می آید.

رویترز زمان وقوع این رایزنی تلفنی را ۱۴ آگوست (جمعه گذشته) اعلام کرده است.

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برچسب ها
اسرائیل موساد رئیس موساد رومن گوفمن گفتگوی تلفنی سوریه وزیر خارجه سوریه اسعد الشیبانی
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