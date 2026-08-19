ورود جنگندههای ترکیه به آسمان یونان
منابع یونانی از نقض حریم هوایی کشورشان توسط جنگندههای ارتش ترکیه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۸۵| |
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به گزارش تابناک، روزنامه کاثی مرینی از رسانه های یونان نوشت که مقامات یونانی اعلام کردند که ۴ هواپیمای ترکیه ۱۲ بار حریم هوایی یونان و ۶ بار منطقه اطلاعات پرواز (FIR) آتن را نقض کردند.
این رسانه افزود که این نقضها در مناطق شمال شرقی، مرکزی و جنوب شرقی دریای اژه ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، یک فروند هواپیمای گشت دریایی سیان۲۳۵ ترکیه مسئول ۶ مورد از این نقضها بود.
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