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ورود جنگنده‌های ترکیه به آسمان یونان

منابع یونانی از نقض حریم هوایی کشورشان توسط جنگنده‌های ارتش ترکیه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۸۵
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جنگنده

به گزارش تابناک، روزنامه کاثی مرینی از رسانه های یونان نوشت که مقامات یونانی اعلام کردند که ۴ هواپیمای ترکیه ۱۲ بار حریم هوایی یونان و ۶ بار منطقه اطلاعات پرواز (FIR) آتن را نقض کردند.

این رسانه افزود که این نقض‌ها در مناطق شمال شرقی، مرکزی و جنوب شرقی دریای اژه ثبت شده‌ است.

بر اساس این گزارش، یک فروند هواپیمای گشت دریایی سی‌ان۲۳۵ ترکیه مسئول ۶ مورد از این نقض‌ها بود.

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ترکیه جنگنده یونان نقض حریم هوایی
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