وزیر خارجه مصر: با ایران در تماس هستیم
به گزارش تابناک، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در گفتوگو با شبکه العربیه اعلام کرد قاهره تماسهایی با ایران در ارتباط با تلاشها برای کاهش تنشهای منطقهای دارد.
وی گفت: هدف از این تماسها، تقویت راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و کمک به کاهش تنشهای موجود است.
وزیر خارجه مصر همچنین درباره تحولات نوار غزه تأکید کرد که باید به کمیته ملی فلسطینی اجازه داده شود وارد این منطقه شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره پرونده رود نیل نیز گفت که مصر اجازه اتخاذ اقدامات یکجانبه جدید در این رودخانه را نخواهد داد.
وزیر خارجه مصر تأکید کرد که کشورش حق دفاع مشروع از منافع و امنیت آبی خود را برای خود محفوظ میداند.
وی همچنین تصریح کرد مصر هیچ توافقی درباره رود نیل را که از نظر حقوقی الزامآور نباشد، نخواهد پذیرفت.
وزیر خارجه مصر در ادامه با اشاره به تحولات سوریه، گفت که قاهره به توسعه روابط با دمشق علاقهمند است و گفتوگوها میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
عبدالعاطی همچنین با تأکید بر مخالفت قاهره با ورود سلاح به سودان، خواستار کاهش تنش در این کشور شد و تصریح کرد: تعیین آینده سودان در صلاحیت رهبری و مردم این کشور است و نباید تحت تأثیر مداخلات خارجی قرار بگیرد.