مرگ تلخ ۴ نفر در چاه بر اثر خفگی
فرمانده انتظامی راز و جرگلان از جانباختن چهار نفر بر اثر کمبود اکسیژن و خفگی داخل یک حلقه چاه در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۸۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه در یک حلقه چاه، مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد چهار نفر که به ترتیب وارد چاه شده بودند، بر اثر کمبود اکسیژن و خفگی جان خود را از دست دادهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.
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