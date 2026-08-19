مرگ تلخ ۴ نفر در چاه بر اثر خفگی

فرمانده انتظامی راز و جرگلان از جان‌باختن چهار نفر بر اثر کمبود اکسیژن و خفگی داخل یک حلقه چاه در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه در یک حلقه چاه، مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد چهار نفر که به ترتیب وارد چاه شده بودند، بر اثر کمبود اکسیژن و خفگی جان خود را از دست داده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.