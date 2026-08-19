تحریمهای جدید انگلیس علیه ایران
بریتانیا در تازهترین اقدام خصمانه خود، هفت مورد جدید را به فهرست تحریمهای ایران اضافه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۷۶| |
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به گزارش تابناک، دولت انگلیس شامگاه چهارشنبه اطلاعیهای را در وبسایت خود منتشر کرد و از تحریمهای جدید علیه ایران خبر داد.
انگلیس در ادامه سیاستهای خصمانه خود علیه تهران، فهرست جدیدی از تحریمهای ادعایی را علیه اشخاص و نهادهای منتسب به ایران وضع کرد.
در این حال، بر پایه اعلام رسانه صهیونیستی تایمز او اسرائیل لندن با صدور بیانیه ای در ادامه سیاستهای خصمانه خود علیه تهران، ۷ مورد جدید را به فهرست تحریم های خود علیه ایران افزود.
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