بریتانیا در تازه‌ترین اقدام خصمانه خود، هفت مورد جدید را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد.

به گزارش تابناک، دولت انگلیس شامگاه چهارشنبه اطلاعیه‌ای را در وب‌سایت خود منتشر کرد و از تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.

انگلیس در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه تهران، فهرست جدیدی از تحریم‌های ادعایی را علیه اشخاص و نهادهای منتسب به ایران وضع کرد.

در این حال، بر پایه اعلام رسانه صهیونیستی تایمز او اسرائیل لندن با صدور بیانیه ای در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه تهران، ۷ مورد جدید را به فهرست تحریم‌ های خود علیه ایران افزود.