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تکرار موضع‌گیری ترامپ علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران

ادعای جدید و مضحک ترامپ درباره تنگه هرمز

رئیس‌ جمهور آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران، تکرار کرد: تهران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد! کشورها در حال پیدا کردن جایگزین‌ هایی برای تنگه هرمز هستند. شما جایگزین‌ها را می‌دانید: تگزاس، آلاسکا، لوئیزیانا. کشورها برای نفت به سراغ آمریکا می‌آیند!
کد خبر: ۱۳۹۰۵۷۱
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ترامپ

به گزارش تابنک به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز چهارشنبه حین بازدید از پروژه‌های ساختمانی در کاخ سفید در سخنانی بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، تکرار کرد: نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد! ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. می‌دانید چرا؟ چون از آن استفاده خواهد کرد. اجازه نمی‌ دهیم از آن استفاده کند!

رئیس‌ جمهور آمریکا که به دلیل تبعات تجاوز نظامی پرهزینه خود به ایران از سوی محافل سیاسی و رسانه ای به شدت تحت فشار قرار دارد، به منظور آرام کردن فضای ملتهب کشورش مدعی شد: کشتی‌ های بسیاری از تنگه هرمز که ما کنترل کامل آن را در اختیار داریم، عبور می‌کنند و حجم عظیمی از نفت از آن می‌گذرد! ایرانی‌ ها هر از گاهی با پرتاب پهپاد، مزاحمت‌ هایی ایجاد می‌ کنند! شاید در مقطعی مذاکرات با ایران را ازسربگیریم، اما در حال حاضر اوضاع خیلی خوب است. دیشب تعداد زیادی کشتی از آن (تنگه هرمز) عبور کردند. همه قرار نیست از آن عبور کنند، ولی کشتی‌ ها از آن عبور می‌کنند. و طی چند هفته گذشته، مقدار زیادی نفت خارج شده است. مقدار بسیار زیادی نفت. قرار نیست همه‌چیز کاملا بی‌نقص و عیب باشد، اما مقدار زیادی نفت در حال خروج است. خیلی زیاد. در واقع، مردم از این موضوع شگفت‌زده شده‌اند!

وی در تلاش برای کاستن از التهاب بازار جهانی نفت با طرح ادعایی مضحک، مدعی شد: کشورها در حال پیدا کردن جایگزین‌ هایی برای تنگه هرمز هستند. شما جایگزین‌ها را می‌دانید: تگزاس، آلاسکا، لوئیزیانا. کشورها برای نفت به سراغ آمریکا می‌آیند!

دونالد ترامپ بی توجه به اینکه ساعاتی پیش کره شمالی از ادعای پیشین وی مبنی بر دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اظهار بی اطلاعی کرده است، دوباره ادعا کرد: با رهبر کره شمالی دیدار خواهم کرد! نمی‌توانم بگویم که با کیم جونگ اون نامه‌هایی ردوبدل می‌کنم؛ اما من با او خیلی خوب کنار می‌ آیم. و می‌دانید چرا؟ واقعیت اینکه من با او کنار می‌آیم، چیز خوبی است، نه بد. او ۵۷ سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند دارد. اصلاً نباید اجازه داده می‌ شد چنین اتفاقی بیفتد. آن‌ها هرگز نباید اجازه می‌دادند. اگر من رئیس‌جمهور بودم، اجازه چنین چیزی را نمی‌دادم، اما او این سلاح‌ها را دارد. من با او رابطه بسیار خوبی دارم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره پروژه سالن رقص کاخ سفید و احتمال رأی دیوان عالی آمریکا علیه این پروژه، گفت: نمی توانم تصور نمی‌ کنم دیوان عالی علیه ما رأی دهد. امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد. نمی‌توانم تصور کنم که چنین اتفاقی رخ دهد.

ترامپ در خصوص اوتاوا نیز گفت: پس از دستیابی به توافق، بر کانادا تعرفه اعمال نخواهیم کرد.

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برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران تنگه هرمز نفت برنامه هسته ای
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