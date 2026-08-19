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تقدیر الزیدی از حمایت ایران طی جنگ با داعش

نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، حمایت ایران از عراق طی جنگ علیه داعش را تحسین کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۵۶۳
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الزیدی و قالیباف

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق، در این دیدار چشم اندازهای همکاری مشترک و راه‌های تحکیم روابط دوجانبه و تقویت آن در زمینه‌های مختلف بررسی شد.

الزیدی بر عمیق بودن روابط عراق و ایران و پیوندها و اشتراکات تاریخی و جغرافیایی تاکید کرده و مواضع حامی عراق به ویژه حمایت جمهوری اسلامی ایران طی جنگ علیه داعش را تحسین کرد.

از طرفی دیگر، قالیباف ضمن ابراز خرسندی از سفر به عراق، از تلاش‌های دولت این کشور در استقبال و خدمت به زائران ایرانی طی زیارت اربعین تقدیر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر اهتمام کشورش به تداوم توسعه روابط دوجانبه و گسترش چشم اندازهای همکاری در راستای تحقق منافع مشترک دو ملت عراق و ایران تاکید کرد.

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس عراق بغداد علی الزیدی نخست وزیر عراق
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