منابع غربی از تغییر رویکرد دولت ترامپ نسبت به ایران خبر داده و تمرکز او را فشار اقتصادی بر تهران دانسته‌اند.

تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران؛ «خفگی اقتصادی» به جای حمله نظامی!

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی نوشته است که دونالد ترامپ به تیم مذاکره‌کننده خود، از جمله جی‌دی ونس (معاون رئیس‌جمهور) و فرستادگانی مانند استیو ویتکاف و جرد کوشنر، دستور داده است که تماس‌های خود با مقامات ایرانی را متوقف کنند.

ترامپ سه‌شنبه ۲۷ مرداد به جای آنکه مانند گذشته بگوید مذاکرات به‌خوبی پیش می‌رود و توافق تازه‌ای در آستانه دستیابی است، اعلام کرد که در حال حاضر اساسا هیچ دیپلماسی یا مذاکره‌ای در جریان نیست.

او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «هیچ مذاکره یا گفت‌وگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفت‌وگویی نیز برنامه‌ریزی نشده است. محاصره دریایی با تمام قدرت همچنان برقرار است و تنگه هرمز باز و فعال است. همه مین‌های دریایی جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند. از توجه شما به این موضوع متشکرم!»

این دستور علیرغم آنچه که برخی مقامات آمریکایی «مذاکرات مثبت» توصیف کرده‌اند، صادر شده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویکرد راهبردی دولت ترامپ است.

سی‌ان‌ان می‌گوید کاخ سفید در حال تغییر استراتژی خود از ضربه‌های نظامی فوری به سمت رویکردی بلندمدت برای خفه کردن تدریجی ایران است. به عبارت دیگر، واشنگتن به جای استفاده از حملات نظامی گسترده، قصد دارد با تشدید فشار‌های اقتصادی و حفظ محاصره دریایی، ایران را تحت فشار قرار دهد.

منبع اصلی این تغییر، نارضایتی ترامپ از آنچه که عدم تمایل تهران برای کوتاه آمدن در برابر خواسته‌هایش خوانده شده، است. ترامپ ترجیح می‌دهد تا زمانی که رهبران ایران نشانه‌های تازه‌ای از آمادگی برای رسیدن به توافق مورد نظر او نشان ندهند، وارد مذاکره نشود.

به‌نوشته سی‌ان‌ان، «ترامپ که از بن‌بست تلاش‌ها برای بازگشایی این آبراه سرخورده شده و هم‌زمان با پرسش‌های فزاینده درباره هزینه‌هایی روبه‌روست که این جنگ نامحبوب بر ارتش آمریکا تحمیل کرده، اکنون سخن از آن می‌گوید که آماده است تا حدی از این درگیری فاصله بگیرد.»

در همین حال، سی‌ان‌ان به‌نقل از افراد آگاه افزود ترامپ در پشت صحنه از شکل در حال ظهور توافقی که جمهوری اسلامی می‌کوشد با عمان درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز به دست آورد، ناخشنود شده است. با وجود اینکه عمان دهه‌هاست شریک راهبردی آمریکا بوده، ترامپ این هفته حتی تهدید کرد این کشور حاشیه خلیج فارس را در صورت مخالفت با نظر واشینگتن بمباران خواهد کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که مهلت ۶۰ روزه برای مذاکرات که بر اساس یک تفاهم‌نامه تعیین شده بود، به پایان رسیده بود و دو طرف بر سر مسائلی مانند تنگه هرمز به توافق نرسیده بودند.

جالب توجه است که همزمان با این دستور، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که هیچ گفت‌و‌گو یا مذاکره‌ای با ایران در جریان یا برنامه‌ریزی نشده است. این در حالی است که مقامات ایران بار‌ها هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا را تکذیب کرده و اعلام داشته‌اند که پس از نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا، هیچ گفت‌وگوی مستقیمی بین دو طرف برگزار نشده است.

با توقف مذاکرات، دولت ترامپ بر تشدید فشار‌های اقتصادی متمرکز شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده که اقدامات بی‌سابقه‌ای علیه ایران از جمله هدف قرار دادن حساب‌های بانکی، کیف‌پول‌های ارز دیجیتال و دارایی‌های ایران در سراسر جهان انجام خواهد شد تا جریان مالی به رهبران و دولت ایران قطع شود. همچنین حفظ محاصره دریایی به عنوان یک اقدام کلیدی برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران دنبال می‌شود.

به گفته مقام‌های آمریکایی، انتظار می‌رود ایالات متحده به‌زودی تحریم‌های تازه و سنگینی علیه ایران اعمال کند؛ اقدامی که ممکن است همین هفته انجام شود. مقام‌های نظامی، از جمله پیت هگست، وزیر دفاع، گفته‌اند نیرو‌های آمریکایی در منطقه آماده‌اند محاصره بنادر ایران را برای مدتی نامحدود ادامه دهند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که صبر آنها در مقابل محاصره دریایی بی‌پایان نیست و در صورت تداوم این وضعیت رویکردی تهاجمی اتخاذ خواهند کرد.

به گزارش تابناک، به اعتقاد ناظران اقدامات خصمانه اخیر امارات و مشارکت در جنگ اقتصادی و نظامی آمریکا علیه ایران نیز در این راستا ارزیابی می‌شود.

وزارت امور خارجه امارات شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد اعلام کرد که تمام فعالیت‌ها و مبادلات تجاری و مالی با ایران تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

«عفراء الهاملی» مدیر ارتباطات راهبردی این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت که امارات تمام اتهامات مربوط به وضعیت روابط اقتصادی خود با ایران را رد می‌کند.

الهاملی مدعی شد که با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف کرده، تمام فعالیت‌های تجاری، مبادلات و معاملات مالی با ایران تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

در این بیانیه ادعایی آمده است: «امارات عربی متحده همچنان قاطعانه به حفظ یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی، مطابق با قوانین بین‌المللی و بالاترین استاندارد‌های جهانی، متعهد است».

وی همچنین مدعی شد که امارات متحده عربی به گفت‌و‌گو، همکاری و ادغام منطقه‌ای به عنوان ابزار‌های اساسی برای ارتقای صلح، ثبات و رفاه در منطقه پایبند است.

ساعاتی پیش از این بیانیه، وزارت دفاع امارات ادعا کرده بود که دو موشک بالستیک توسط ایران به سمت این کشور شلیک شد که یکی در آب‌های منطقه‌ای و دیگری در خارج از آب‌های این کشور سقوط کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز این ادعای امارات را کاملا مردود خواند و این رفتار را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشور‌های منطقه برشمرد.