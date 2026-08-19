دلیل شکایت باکو از CNN چیست؟
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جمهوری آذربایجان با طرح شکایتی در دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا، شبکه سیانان را به انتشار ادعاهای بیاساس درباره استفاده اسرائیل از خاک این کشور برای انجام عملیات نظامی و اطلاعاتی علیه ایران متهم کرد.
این شکایت به مقالهای بازمیگردد که سیانان (CNN) در پنجم ژوئن ۲۰۲۶ منتشر کرد و در آن، به نقل از منابع ناشناس، ادعا کرده بود نیروهای ویژه اسرائیل در چند نقطه از جنوب جمهوری آذربایجان در نزدیکی مرز ایران مستقر شده و از این مناطق برای عملیات اطلاعاتی و پهپادی استفاده میکنند.
این گزارش همچنین مدعی شده بود اسرائیل تجهیزات شنود و دیگر تجهیزات اطلاعاتی را پیش از آغاز عملیات علیه ایران در خاک جمهوری آذربایجان مستقر کرده است.
باکو اعلام کرده است که سیانان پیش از انتشار این گزارش، موضع رسمی جمهوری آذربایجان را در اختیار داشته و مقامهای این کشور صراحتاً استفاده از خاک جمهوری آذربایجان توسط کشورهای ثالث برای انجام عملیات نظامی یا اطلاعاتی علیه ایران را رد کرده بودند. با این حال، به گفته مقامهای آذربایجانی، این موضع در گزارش سیانان به شکل مناسبی بازتاب نیافته و ادعاهای اصلی عمدتاً بر پایه منابع ناشناس مطرح شده است.
پس از انتشار گزارش، دولت باکو از سیانان خواست ادعاهای مطرحشده را پس بگیرد و گزارش را اصلاح کند. وزارت خارجه این کشور نیز در واکنش به این گزارش بیانیهای صادر کرد. همچنین باکو در روزهای ۶ و ۲۳ ژوئن و دوم جولای، طی نامههای رسمی دیگری از سیانان خواست این ادعاها را پس گرفته و اصلاحات لازم را اعمال کند.
بر اساس گزارش رسانه جمهوری آذربایجان Report، سیانان وعده داده بود درخواستهای باکو را بررسی کند، اما در ادامه اقدامی برای پس گرفتن یا اصلاح ادعاهای مطرحشده انجام نداد.
در پی این اختلاف، جمهوری آذربایجان در هفدهم اوت ۲۰۲۶ شکایتی را علیه سیانان در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه دلاور ثبت کرد؛ ایالتی که این شرکت رسانهای در آن بهطور رسمی به ثبت رسیده است.
باکو همچنین به سوابق یکی از نویسندگان گزارش، «تیم لیستر»، اشاره کرده و مدعی شده است که برخی گزارشهای پیشین او درباره جمهوری آذربایجان، از جمله گزارشهای مربوط به جنگ ۲۰۲۰ و عملیات نظامی سال ۲۰۲۳، حاوی مطالبی جانبدارانه علیه این کشور بوده است.