تهدیدی بدتر از تحریمهای واشنگتن برای ایران در راه است؟
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ مارک کیمیت، ژنرال بازنشسته و دستیار پیشین وزیر امور خارجه آمریکا، مدعی شد با توجه به نقش این کشور حوزه خلیج فارس در اقتصاد ایران، تعلیق تجارت امارات با ایران میتواند پیامدهای سنگینتری نسبت به تحریمهای آمریکا داشته باشد.
به نقل از الجزیره، کیمیت ادعا کرد: به نظر من اهمیت مبادلات تجاری چه در حوزه مالی و چه در زمینه کالا میان دبی و ایران را نمیتوان دستکم گرفت یا حتی در توصیف آن اغراق کرد. در حال حاضر، دبی (امارات) بزرگترین تأمینکننده کالاهای وارداتی ایران است و حتی از چین و ترکیه نیز پیشی گرفته است؛ بهطوری که یکسوم واردات سالانه ایران از امارات صورت میگیرد.
کیمیت افزود که نقش دبی به عنوان یک کانون مالی، مدتهاست که مجرایی برای دور زدن تحریمها در اختیار ایران قرار داده است.
او ادعا کرد: از بسیاری جهات، تحریم اعمالشده از سوی امارات حتی از تحریمهای ایالات متحده نیز حائز اهمیت بیشتری است.
او گفت: این دونالد ترامپ نیست که مانع عبور کشتیها از تنگه هرمز خواهد شد؛ شرکتهای بیمه این کار را خواهند کرد. تا زمانی که یک تهدید فیزیکی وجود داشته باشد، آنها قطعا از قدرت مالی خود برای جلوگیری از عبور کشتیها استفاده خواهند کرد.
کیمیت افزود پیشنهاد واشنگتن برای حمایت از شرکتهای بیمه احتمالا بهتنهایی مشکل را حل نخواهد کرد.
او گفت: «آمریکا پیشنهاد داده است بیمه مجدد ارائه کند، یعنی عملا شرکتهای بیمه را بیمه کند، تا این کشتیها بتوانند عبور کنند، اما تردید دارم که این اتفاق بیفتد.»
او گفت مانع اصلی همچنان تهدید فیزیکی علیه تردد دریایی است. بدون تضمینهای قاطع مبنی بر اینکه کشتیها بدون مجوز و اجازه ایران در امان خواهند بود، مالکان کشتیها احتمالا حاضر نخواهند شد از تنگه عبور کنند.
کیمیت در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت تداوم ممانعت ایران از عبور کشتیهای بدون مجوز، سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز ممکن است از اقدام امارات پیروی کنند، گفت که فعلا انتظار رویکردی محتاطانه را دارد.
او با بیان اینکه این اقدام «بسیار حائز اهمیت» است افزود: کشورها رویکردی توأم با صبر و انتظار در پیش خواهند گرفت تا ببینند تحولات میان امارات و ایران به کجا میانجامد.