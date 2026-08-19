نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، اعلام کرد: «ما دیروز تنها یک قدم با رویارویی نظامی مستقیم میان ترکیه و اسرائیل فاصله داشتیم.»

آمریکا: آنکارا و تل‌آویو تا آستانه رویارویی نظامی رفتند

«کانال ۱۵» رژیم صهیونیستی گزارش داد، «توماس باراک»، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه اظهار کرده است: «ما روز گذشته تنها یک قدم با رویارویی نظامی مستقیم میان ترکیه و اسرائیل فاصله داشتیم.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود: حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه «ابوالظهور» در سوریه، زنگ خطری جدی برای شعله‌ور شدن یک درگیری نظامی مستقیم میان تل‌آویو و آنکارا محسوب می‌شود.

در همین حال، خلیل نصرالله، تحلیلگر لبنانی اعلام کرد: به نظر نمی‌رسد که توماس باراک در سخنانش مبنی بر اینکه ترکیه و اسرائیل تنها یک قدم با درگیری فاصله داشتند، مبالغه کرده باشد.

وی افزود: حجم تحریک‌های اسرائیل بسیار گسترده بوده است. ترکیه نیز به دنبال این است که هدف اسرائیل را که در پشت این حمله قرار داشت، ناکام بگذارد.

ترکیه با توافق دمشق حضور خود را در شمال سوریه تقویت کرده است. خلیل نصرالله گفت: تل آویو سطح فشار بر دمشق را نیز از جنوب تا مرزهای دمشق و چه بسا تا خود پایتخت افزایش خواهد داد. اسرائیل قبلاً نیز این کار را کرده است.

ریاست جمهوری ترکیه بامداد چهارشنبه گفت که ادعاهای بی‌اساس رژیم صهیونیستی با هدف توجیه حملات هوایی غیرقانونی علیه حاکمیت سوریه است.