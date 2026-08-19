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تغییرات در دستگاه قضا؛ مدیران جدید معرفی شدند

در راستای تحقق رویکرد تحولی قوه قضاییه و تأکید بر اصلاح و بازسازی درونی این دستگاه، با حکم رئیس قوه قضاییه مدیران جدید دستگاه قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۷۸
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دستگاه قضا

با حکم رئیس قوه قضاییه، مدیران جدید دستگاه قضایی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، و جمعی از مسئولان قضایی معرفی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ این تغییرات مدیریتی در ادامه مسیر تحول قضایی و در راستای تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اصلاح، بازسازی و ارتقای کارآمدی درون دستگاه قضایی انجام شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت «پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوه»، تصریح کردند که تحول قضایی باید از سطح اسناد و برنامه‌ها فراتر رفته و آثار آن در عرصه‌های مختلف و در زندگی روزمره مردم نمایان شود.

در این پیام همچنین بر ضرورت ارتقای سرعت رسیدگی، سلامت و اتقان آرای قضایی، دسترسی آسان‌تر مردم به شاخص‌های عدالت، مقابله قاطع با مفاسد و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تأکید شده است.

در همین چارچوب، مدیران جدید دستگاه قضایی با حکم رئیس قوه قضاییه معرفی شدند تا مسیر تحول، اصلاح فرآیند‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی قضایی با جدیت بیشتری دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این مراسم گفت: با حکم رئیس قوه قضاییه در صف و ستاد عدلیه تغییرات صورت گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: طی احکامی از سوی رئیس قوه قضاییه ذبیح‌الله خدائیان به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، دانش آرا به عنوان رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سلطانی معاون قضایی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حیدر آسیابی به عنوان رئیس رسازمان زندان‌ها،امیری اصفهانی به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی به عنوان رئیس مرکز حل اختلاف، ناصر عتباتی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران، علی کاظمی به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شدند.

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