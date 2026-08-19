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سفیر ترامپ شهرک‌نشینان را «تروریست» خواند!

مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، در اظهاراتی کم‌سابقه ضمن محکوم کردن حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینیان، اقدامات آنان را مصداق بارز تروریسم و تخریب چهره اسرائیل دانست.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۵۹
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1208 بازدید
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سفیر آمریکا

«مایک هاکبی»، سفیر آمریکا در تل‌آویو، در موضع‌گیری کم‌سابقه نسبت به جنایات شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی، اقدامات آنان را مصداق «تروریسم» خواند و تأکید کرد که این رفتارهای آشوب‌طلبانه به منافع رژیم صهیونیستی آسیب می‌زند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از کرانه باختری حاکی از تشدید حملات وحشیانه شهرک‌نشینان به خانه‌ها و مزارع فلسطینیان است. در یکی از این موارد، یک شهروند فلسطینی-آمریکایی در شهر «قصرا» با وجود نصب پرچم آمریکا برای جلوگیری از تجاوز شهرک‌نشینان، مورد حمله مستقیم قرار گرفت که بازتاب‌دهنده ناامنی گسترده‌ای است که ساکنان این مناطق با آن روبرو هستند.

گروه‌های حقوق بشری تأکید دارند که این حملات بخشی از یک نقشه کلان و هدفمند برای غصب زمین‌های فلسطینی و کوچک‌سازی قلمرو آنان است. کارشناسان معتقدند جسارت روزافزون شهرک‌نشینان تندرو در ارتکاب این جنایات، نتیجه مستقیم سیاست‌های افراطی کابینه نتانیاهو برای توسعه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی است که اکنون حتی صدای حمایتگران غربی این رژیم را نیز درآورده است.

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برچسب ها
سفیر آمریکا اسرائیل شهرک نشینان حقوق بشر مایک هاکبی تروریسم کرانه باختری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
10
پاسخ
فقط ببینید که آش چقدر شور شده که این مردک که عملا سگ قلاده بسته صهیونیست هاست دیگه صداش در اومده . خدا رو شکر تشت رسوایی این جماعت نژاد پرست بد جوری صدا کرده تو عالم و هیچ رقمه دیگه با مظلوم نمایی قابل لاپوشانی نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
درست می‌فرمائید اما‌ می‌دانیم که این دنیا تحت اراده‌ی وجدان‌های بیدار و پاک نیست. اسرائیل دهه‌هاست که رسواست اما نتیجه‌اش چه شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
0
1
پاسخ
مگر چهره ای هم برای این رژیم منحوس باقی مانده که مخدوش شود ؟
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