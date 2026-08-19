سفیر ترامپ شهرکنشینان را «تروریست» خواند!
«مایک هاکبی»، سفیر آمریکا در تلآویو، در موضعگیری کمسابقه نسبت به جنایات شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی، اقدامات آنان را مصداق «تروریسم» خواند و تأکید کرد که این رفتارهای آشوبطلبانه به منافع رژیم صهیونیستی آسیب میزند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این انتقاد در حالی مطرح میشود که گزارشها از کرانه باختری حاکی از تشدید حملات وحشیانه شهرکنشینان به خانهها و مزارع فلسطینیان است. در یکی از این موارد، یک شهروند فلسطینی-آمریکایی در شهر «قصرا» با وجود نصب پرچم آمریکا برای جلوگیری از تجاوز شهرکنشینان، مورد حمله مستقیم قرار گرفت که بازتابدهنده ناامنی گستردهای است که ساکنان این مناطق با آن روبرو هستند.
گروههای حقوق بشری تأکید دارند که این حملات بخشی از یک نقشه کلان و هدفمند برای غصب زمینهای فلسطینی و کوچکسازی قلمرو آنان است. کارشناسان معتقدند جسارت روزافزون شهرکنشینان تندرو در ارتکاب این جنایات، نتیجه مستقیم سیاستهای افراطی کابینه نتانیاهو برای توسعه شهرکسازیهای غیرقانونی در اراضی اشغالی است که اکنون حتی صدای حمایتگران غربی این رژیم را نیز درآورده است.