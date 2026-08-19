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تلاش ترامپ برای دیدار با کیم‌‌جونگ‌اون

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که رئیس جمهور این کشور سعی دارد در سفر آتی به آسیا، با رهبر کره شمالی دیداری داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۴۴
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دیدار ترامپ و اون

نشریه «وال استریت ژورنال» بامداد چهارشنبه از تلاش «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا برای دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این نشریه به نقل از مقام‌های دولتی آمریکا نوشت که ترامپ سعی دارد در سفر آتی به کشورهای آسیایی، با کیم دیداری داشته باشد.

این منابع با بیان اینکه دیدار ترامپ و کیم می‌تواند در ماه نوامبر برگزار شود، گفتند: «ترامپ دوباره در تلاش است تا کیم را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای کشورش را کنار بگذارد».

در این گزارش آمده است که رئیس جمهور آمریکا به‌صورت محرمانه به دستیاران خود فشار می‌آورد تا دیدار با رهبر کره شمالی را برای فصل پاییز برنامه‌ریزی کنند.

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