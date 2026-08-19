نشت گسترده نفت در عمان

یک نشت گسترده نفت در آب‌های عمان به ساحل رسیده و نگرانی‌ها درباره یک فاجعه زیست‌محیطی افزایش یافته است.

یک لکه نفتی گسترده ناشی از نشت نفت از یک نفتکش در آب‌های عمان به سواحل این کشور رسیده است؛ رویدادی که کارشناسان درباره تبدیل شدن آن به یکی از بزرگ‌ترین آلودگی‌های نفتی سال‌های اخیر هشدار داده‌اند. مقام‌های عمانی اعلام کرده‌اند این لکه نفتی اکنون به مناطق ساحلی نزدیک شده و عملیات مهار آن ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، نفتکش «کارولین بزنکی» پس از آنکه اوایل ژوئن در نزدیکی سواحل یمن با انفجارهایی مواجه شد و آب به بخش‌هایی از آن نفوذ کرد، در نهایت در آب‌های عمان به گل نشست. این نفتکش که از روسیه عازم هند بود، بنا بر گزارش‌ها حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت تحریمی حمل می‌کرد و در ۳۰ ژوئن به گل نشست.

ابعاد آلودگی در روزهای اخیر به‌شدت افزایش یافته است. در حالی که اوایل هفته مساحت لکه نفتی حدود ۳۹۰ کیلومتر مربع برآورد شده بود، تصاویر ماهواره‌ای بررسی‌شده از سوی یک متخصص آلودگی نفتی نشان می‌دهد این لکه اکنون بیش از ۲ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و می‌تواند حدود ۴۰ کیلومتر از خط ساحلی منطقه «راس مدرکه» را تحت تأثیر قرار دهد.

نگرانی اصلی، آسیب به اکوسیستم‌های حساس جنوب عمان است. لکه نفتی در نزدیکی مجمع‌الجزایر حلانیات متمرکز شده؛ منطقه‌ای که یک ذخیره‌گاه دریایی برای حفاظت از زیست‌بوم‌های حساس و گونه‌های مختلف آبزی، از جمله لاک‌پشت‌های دریایی کمیاب، در آن ایجاد شده است. همچنین مقام‌های عمانی هشدار داده‌اند بخش‌هایی از سواحل جزیره مصیره نیز ممکن است در معرض آلودگی قرار گیرد.

سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز اعلام کرده است که وضعیت نشت نفت را از نزدیک زیر نظر دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم نشت از نفتکش آسیب‌دیده و گسترش لکه نفتی می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدتی برای حیات دریایی، سواحل و فعالیت‌های اقتصادی مناطق آسیب‌دیده داشته باشد.