قالیباف: پیوند ایران وعراق، تاریخی وناگسستنی است

همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده است؛ گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.

به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سفر راهبردی خود به عراق، در متنی به زبان عربی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشتهٔ درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود. در این سفر، گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.