قالیباف: پیوند ایران وعراق، تاریخی وناگسستنی است
همسایگی ما بر پایه برادری در سختترین روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده است؛ گامهای عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درونزا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۳۷| |
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به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سفر راهبردی خود به عراق، در متنی به زبان عربی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری در سختترین روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشتهٔ درسآموز، راهنمای آینده خواهد بود. در این سفر، گامهای عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درونزا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.
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