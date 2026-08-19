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قالیباف: پیوند ایران وعراق، تاریخی وناگسستنی است

همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده است؛ گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۳۷
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قالیباف

به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سفر راهبردی خود به عراق، در متنی به زبان عربی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشتهٔ درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود.  در این سفر، گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت. 

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محمدباقر قالیباف عراق ایران ایران و عراق
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