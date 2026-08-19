عکس:پنجره‌ای به گذشته؛ کودتای ۲۸ مرداد

یش از هفت دهه از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گذشته است؛ رویدادی که با نقش‌آفرینی و مداخله آمریکا و انگلیس، مسیر تحولات سیاسی ایران را دگرگون کرد. با وجود گذشت این سال‌ها، بررسی چگونگی شکل‌گیری کودتا، عوامل مؤثر در وقوع آن و نقش چهره‌های دخیل در این رخداد تاریخی همچنان موضوع بحث و پژوهش است. بازخوانی این واقعه، تنها پرداختن به یک رویداد متعلق به گذشته نیست؛ بلکه تلاشی برای شناخت بهتر زمینه‌های تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و درس گرفتن از تجربه‌ای است که آثار آن بر تاریخ معاصر کشور باقی مانده است. این مجموعه تصاویر، روایتی تصویری از کودتای ۲۸ مرداد و شماری از چهره‌ها و عوامل مرتبط با آن ارائه می‌کند؛ نگاهی به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران که همچنان در حافظه تاریخی جامعه زنده است.