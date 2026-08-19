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تبریک تولد خاص منوچهر هادی به خودش! + عکس

منوچهر هادی همزمان با فرا رسیدن تولدش، با انتشار متنی در فضای مجازی تولد خودش را تبریک گفت و از خانواده و مخاطبانش قدردانی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۲۸
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1202 بازدید
منوچهر هادی

به گزارش تابناک، منوچهر هادی همزمان با فرا رسیدن تولدش، با انتشار متنی در فضای مجازی تولد خودش را تبریک گفت و از خانواده و مخاطبانش قدردانی کرد.

او در این متن نوشت: «منوچهر جان تولدت مبارک. ممنون از مادر و پدر عزیزم.»

هادی در ادامه با اشاره به نقش‌های مختلفی که در زندگی بر عهده گرفته، از فرزند بودن در خانواده تا پدر شدن، خود را دوست، همکار و هم‌وطن دیگر ایرانیان دانست و از کسانی که تولدش را تبریک گفته‌اند تشکر کرد.

او همچنین با عذرخواهی از اینکه نمی‌تواند به تک‌تک پیام‌های تبریک پاسخ دهد، نوشت که قدردان محبت و همراهی مخاطبانش است. 

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منوچهر هادی کارگردان اینستاگرام تبریک تولد
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