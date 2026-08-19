تبریک تولد خاص منوچهر هادی به خودش! + عکس
منوچهر هادی همزمان با فرا رسیدن تولدش، با انتشار متنی در فضای مجازی تولد خودش را تبریک گفت و از خانواده و مخاطبانش قدردانی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۲۸| |
1202 بازدید
به گزارش تابناک، منوچهر هادی همزمان با فرا رسیدن تولدش، با انتشار متنی در فضای مجازی تولد خودش را تبریک گفت و از خانواده و مخاطبانش قدردانی کرد.
او در این متن نوشت: «منوچهر جان تولدت مبارک. ممنون از مادر و پدر عزیزم.»
هادی در ادامه با اشاره به نقشهای مختلفی که در زندگی بر عهده گرفته، از فرزند بودن در خانواده تا پدر شدن، خود را دوست، همکار و هموطن دیگر ایرانیان دانست و از کسانی که تولدش را تبریک گفتهاند تشکر کرد.
او همچنین با عذرخواهی از اینکه نمیتواند به تکتک پیامهای تبریک پاسخ دهد، نوشت که قدردان محبت و همراهی مخاطبانش است.
گزارش خطا