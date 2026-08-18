به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با بیشتر فشار آوردن به ایران می‌توانند امتیازهایی بگیرند که در تفاهم‌نامه نبوده است

وزیر خزانه‌داری و وزیر جنگ آمریکا در حد و اندازهٔ این کارها نیستند.

منتظر نباشید که این تیم دلقک‌ها خرگوشی از کلاهشان بیرون بکشند و گندی که زده‌اید را پاک کنند.