قالیباف: منتظر معجزهٔ دلقکهایی مثل بسنت نباشید
منتظر نباشید که این تیم دلقکها خرگوشی از کلاهشان بیرون بکشند و گندی که زدهاید را پاک کنند.
کد خبر: ۱۳۹۰۴۰۵| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکاییها فکر میکنند با بیشتر فشار آوردن به ایران میتوانند امتیازهایی بگیرند که در تفاهمنامه نبوده است
وزیر خزانهداری و وزیر جنگ آمریکا در حد و اندازهٔ این کارها نیستند.
منتظر نباشید که این تیم دلقکها خرگوشی از کلاهشان بیرون بکشند و گندی که زدهاید را پاک کنند.
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