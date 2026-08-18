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درخشش تکواندوکاران ایران در پرزیدنت‌کاپ پاکستان؛ ۵ طلا و ۳ برنز در روز نخست

رقابت‌های پرزیدنت‌کاپ پاکستان برای نمایندگان ایران با شروعی طلایی همراه شد و تکواندوکاران کشورمان در روز نخست پنج مدال طلا و سه برنز کسب کردند.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۸۷
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درخشش تکواندوکاران ایران در پرزیدنت‌کاپ پاکستان؛ ۵ طلا و ۳ برنز در روز نخست

تکواندوکاران ایران در نخستین روز رقابت‌های کیوروگی پرزیدنت‌کاپ پاکستان ۲۰۲۶ شروعی درخشان داشتند و با کسب ۵ مدال طلا و ۳ برنز، یکی از موفق‌ترین تیم‌های روز نخست این رقابت‌ها بودند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مسابقات پرزیدنت‌کاپ پاکستان ۲۰۲۶ در بخش کیوروگی از امروز آغاز شد و نمایندگان ایران در نخستین روز رقابت‌ها عملکرد درخشانی داشتند و موفق به کسب پنج مدال طلا و سه مدال برنز شدند.

در روز نخست این رقابت‌ها که در ۶ وزن برگزار شد، تکواندوکاران ایران در بخش مردان و زنان به مصاف رقبای خود رفتند که حاصل آن پنج مدال طلا و سه برنز برای کاروان ایران بود.

مردان

وزن منفی ۵۸ کیلوگرم:

ابوالفضل زندی با عملکردی موفق به مدال طلای این وزن رسید. امیرمحمد نصیراحمدی نیز دیگر نماینده ایران در این وزن بود که در نتایج اعلام‌شده، مدالی برای او ثبت نشده است.

وزن منفی ۷۴ کیلوگرم:

رادین زینالی با کسب مدال طلا در جمع مدال‌آوران ایران قرار گرفت. امیرسینا بختیاری نیز به مدال برنز رسید و رضا کلهر، دیگر نماینده ایران در این وزن، در جمع مدال‌آوران روز نخست قرار نگرفت.

وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم:

آرین سلیمی، چهره شاخص وزن سنگین تکواندو ایران، مدال طلای این وزن را به دست آورد. علی نجفی نیز دیگر نماینده ایران در این وزن بود.

زنان

وزن منفی ۴۹ کیلوگرم:

مریم ملکوتی نماینده ایران در این وزن بود که در فهرست مدال‌آوران اعلام‌شده روز نخست قرار نگرفت.

وزن منفی ۶۲ کیلوگرم:

نسترن ولی‌زاده به مدال طلا رسید و یلدا ولی‌نژاد نیز مدال برنز را از آن خود کرد تا این وزن برای تکواندو ایران با دو مدال همراه باشد.

وزن مثبت ۷۳ کیلوگرم:

حنا زرین‌کمر با کسب مدال طلا یکی دیگر از قهرمانان ایران در روز نخست شد و فاطمه احمدی نیز به مدال برنز دست یافت.

درخشش تکواندوکاران ایران در پرزیدنت‌کاپ پاکستان؛ ۵ طلا و ۳ برنز در روز نخست

به این ترتیب، تکواندوکاران ایران در نخستین روز رقابت‌های کیوروگی پرزیدنت‌کاپ پاکستان پنج مدال طلا و سه مدال برنز کسب کردند. گفتنی است مبارزات ۵ وزن باقی‌مانده مسابقات کیوروگی پرزیدنت کاپ پاکستان G3 در روزهای چهارشنبه ۲۸ و پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک، پیش از آغاز رقابت‌های کیوروگی، تیم ملی پومسه ایران نیز با چهار نماینده در بخش ابداعی پرزیدنت‌کاپ پاکستان ۲۰۲۶ به میدان رفت که یاسین اکبری و یاسمن لیموچی به مدال نقره رسیدند و مرتضی زنده‌دل و مبینا شریفی‌ماهر نیز صاحب مدال برنز شدند.

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تکواندو فدراسیون تکواندو تیم ملی تکواندو پرزیدنت کاپ تابناک ورزشی
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