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کد خبر: ۱۳۹۰۳۸۵
بازدید: ۱۹۱۱

عکس: دیدار رئیس بانک مرکزی ایران با نخست وزیر عراق

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در بغداد با علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق دیدار کرد.بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، در این دیدار رئیس بانک مرکزی عراق شماری از مشاوران و محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق حضور داشتند.دو طرف بارزترین چالش‌های مالی و پولی اقتصادهای منطقه در شرایط کنونی را بررسی کردند.الزیدی تاکید کرد که دولت در راستای تبدیل عراق به میدانی برای ارتباط منافع اقتصادی و توسعه‌ای کشورهای منطقه در راستای حمایت از تحکیم ثبات و توقف درگیری‌ها گام برمی‌دارد.رئیس بانک مرکزی ایران پیشتر با رئیس بانک مرکزی عراق و وزرای دارایی و تجارت عراق دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری بانک مرکزی عبدالناصرهمتی نخست وزیر عراق علی فالح الزیدی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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