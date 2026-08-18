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اولتیماتوم ۹۰ روزه کوشنر به حماس

کوشنر با اولتیماتوم ۹۰ روزه به حماس تهدید کرد که یا سلاح‌ها را تحویل دهید یا با حمایت کامل آمریکا، اسرائیل کار را تمام خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۵۸
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اولتیماتوم ۹۰ روزه کوشنر به حماس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جرد کوشنر که از حامیان اصلی اسرائیل در دولت ترامپ به حساب می‌آید، ضرب‌الاجل ۶۰ تا ۹۰ روزه برای حماس مشخص کرده و گفته این گروه مقاومت اسلامی فلسطین باید در این مدت سلاح‌ها و تونل‌هایی را که در اختیار دارد، تحویل دهد. وی تهدید کرده که اگر این اتفاق نیفتد، عملیات نظامی اسرائیل برای «تمام کردن کار» آغاز خواهد شد.

کوشنر با متوسل شدن به تهدید، تأکید کرده که «اگر آنها [حماس]اکنون به تعهد خود عمل نکنند، همه خواهند دید که در صلح جدی نیستند و در آن صورت اسرائیل حمایت بیشتری از آمریکا و دیگران برای رفتن و تکمیل کار به روش مناسب دریافت خواهد کرد.»

این اظهارات فرستادهٔ ویژهٔ آمریکا پس از دیدار با حماس و کمیتهٔ ملی مدیریت غزه در روز یکشنبه در قاهره و دیدار‌های جداگانه با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، بیان شده است.

داماد ترامپ همچنین مدعی شده که نمایندگان حماس در این جلسه به تعهد خود به طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ و همچنین «نقشه‌راه ۱۵ ماده‌ای که طی چهار ماه گذشته روی آن کار کرده‌ایم و در آن متعهد به تسلیم سلاح‌های خود می‌شوند» تأکید کرده‌اند.

این سخنان در شرایطی مطرح شده که پیش‌تر حماس اعلام کرده بود تنها در صورتی به خلع سلاح تن می‌دهد که اول اسرائیل به تعهداتش عمل کند.

این گروه تأکید کرده بود که بر اساس توافق آتش‌بس غزه، اسرائیل متعهد شده است که حملات خود به غزه را پایان دهد، نیرو‌های خود را به مواضعی که تا پیش از ماه اکتبر در آن قرار داشتند، بازگرداند و همچنین جریان کالا‌ها و کمک‌های وارداتی به این منطقه را افزایش دهد. حماس تصریح کرده بود که تنها در آن صورت است که موافقت خواهد کرد سلاح‌های خود را به «کمیتهٔ ملی جدید ادارهٔ غزه» (NCAG) تحویل دهد.

کوشنر همچنین خلع سلاح احتمالی حماس را «دستاوردی امنیتی» برای اسرائیل توصیف و تصریح کرده که دولت ترامپ «تا زمانی که خلع سلاح انجام نشود، اجازهٔ بازسازی غزه را نخواهد داد.» او افزوده که «ما همچنین حق اسرائیل برای دفاع از خود در صورت وجود هرگونه تهدید قریب‌وقوع را محدود نخواهیم کرد.»

آمریکا در حالی نیرو‌های حماس را برای خلع سلاح تحت فشار قرار داده که اسرائیل از زمان انعقاد توافق آتش‌بس با حماس، بار‌ها این توافق را زیر پا گذاشته و به غزه حمله کرده است. احتمال ادامهٔ این حملات در آینده، یکی از مهم‌ترین دلایل مقاومت حماس در مقابل خلع سلاح است.

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کوشنر حماس خلع سلاح
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