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ولی نصر تحلیل کرد

ایران و آمریکا منتظر زمان و فرصت مناسب برای ضربه زدن هستند/ جنگ در وضعیت انتظار به سر می‌برد

مشاور خاورمیانه‌ای دولت اوباما معتقد است جنگ در وضعیت انتظار به سر می‌برد و ایران و آمریکا منتظر زمان و فرصت مناسب برای ضربه زدن هستند. 
کد خبر: ۱۳۹۰۳۵۳
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ولی نصر

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «ولی نصر» مشاور خاورمیانه‌ای دولت اوباما و استاد دانشگاه جانز هاپکینز معتقد است: ترامپ نه می‌تواند از جنگ با ایران کنار بکشد و نه می‌تواند آن را به یک درگیری کم‌اهمیت تبدیل کند. 

وی افزود: این کار نیازمند آتش‌بس است و همچنین درجه‌ای از کنترل بر جنگ که او فاقد آن است. 

استاد دانشگاه جان هاپکینز معتقد است: جنگ در وضعیت انتظار به سر می‌برد و هر طرف منتظر زمان و فرصت مناسب برای ضربه زدن است. 

وی در پایان گفت: ایران به ترامپ اجازه نخواهد داد که جنگ را به نفع خودش کم‌اهمیت جلوه دهد. آنها کاملاً آماده‌اند تا با تشدید تنش‌ها، نقشه ترامپ را بر هم بزنند.

نصر پیشتر هم گفته بود: به‌نظر می‌رسد فشار نظامی آمریکا در ماه گذشته، شرایط تفاهم‌نامه را به نفع ایران بهبود بخشیده است!

نصر همچنین در نشریه فایننشال تایمز نوشته بود که رهبران ایران گمان می‌برند که تفاهم‌نامه، عقب‌نشینی موقتی از سوی آمریکا بوده است تا فشار بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد و خود را برای دور دیگری از جنگ آماده کند.

وی در ادامه نوشته است: حاکمان کنونی ایران بر این باورند که هرگونه نشانه‌ای از خویشتن‌داری، تنها به فشار بیشتر آمریکا خواهد انجامید. 

نصر افزود: به باور آنها، برای بازدارندگی آمریکا و واداشتن آن به مذاکره‌ای جدی برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی گسترده‌تر درباره برنامه هسته‌ای که امنیت و گشایش اقتصادی مورد نظر تهران را تأمین کند، ایران باید رفتاری تهاجمی در پیش گیرد و تنش را به سطحی فراتر از آنچه آمریکا آماده تحمل آن است، بالا ببرد. 

وی افزود: تنها اهرم فشاری که ایران حاضر به چشم‌پوشی از آن نیست، کنترل خود بر تنگه هرمز و توانایی‌اش در کنترل دسترسی به آن است. از دست دادن سلطه بر تنگه به معنای بی‌برگی ایران در مذاکرات آینده خواهد بود.

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