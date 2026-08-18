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ایران به دعوت قطر برای جستجوی خلبانان پاسخ نداد

وزارت خارجه قطر: طرف ایرانی به دعوت ما برای اعزام یک تیم فنی جهت اطلاع از روند عملیات جست‌و‌جو پاسخ نداد.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۴۵
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ایران به دعوت قطر برای جستجوی خلبانان پاسخ نداد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: تلاش‌های کنونی بر کاهش تنش در منطقه و بازگرداندن طرفین به میز مذاکره متمرکز است. بحران منطقه با وضعیت فعلی خود، تهدیدی برای همگان محسوب می‌شود. ما در انتظار دستیابی به توافقی میان ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز هستیم.

طبق گزارش الجزیره، وی همچنین با اشاره به تحولات دوره جنگ ادعا کرد: جنگنده‌های ایرانی که سرنگون شدند، قصد حمله به ما را داشتند و ما بر اساس قواعد درگیری به آنها پاسخ دادیم. ۱۹ مارس گذشته، پیکر یکی از خلبانان را پیدا کردیم و به طرف ایرانی اطلاع دادیم. ما از تهران برای اطلاع یافتن از نتایج تحقیقات دعوت کردیم، اما نپذیرفت. ایران نباید قطر را به مشکلات داخلی خود بکشاند.

پیش از این، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تأکید کرد: مادامی که وضعیت خلبان‌های ما روشن نشده، فرض بر این است که آنها به اسارت درآمده‌اند؛ بنابراین ما از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهیم کرد تا وضعیت سه خلبان ما روشن شود. همچنین درود می‌فرستیم بر روان پاک خلبانی که پیکر او به میهن بازگشت و تشییع شد.

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وزارت خارجه قطر اسیر خلبان ایران
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