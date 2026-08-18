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چالش بزرگ دولت در افزایش کالابرگ

وزیر رفاه تاکید کرد: افزایش مبلغ کالابرگ از سوی دولت، در آیین‌نامه نیز اعلام شده است و در آن به صراحت آمده که این مبلغ متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۳۶
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1301 بازدید
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۱۱

چالش بزرگ دولت در افزایش کالابرگ

به گزارش تابناک؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (سه شنبه ۲۷ مرداد) در حاشیه جلسه علنی مجازی مجلس تاکید کرد: افزایش مبلغ کالابرگ از سوی دولت، در آیین‌نامه نیز اعلام شده است و در آن به صراحت آمده که این مبلغ متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

وی در ادامه اظهار کرد: دولت و مجلس، از جمله جناب آقای قالیباف و پزشکیان، بر این موضوع توافق دارند و تلاش دولت نیز در همین راستاست. اما بحث این است که افزایش مبلغ کالابرگ، چه میزان تورم ایجاد می‌کند و آیا ما منابع غیرتورمی داریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این سیاست باید سیاست مشترک دولت و مجلس باشد تا بتوانیم در مورد آن بحث و بر سر آن توافق کنیم.

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چالش کالابرگ احمد میدری تورم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
7
پاسخ
مشکلی نداره یک ماه از کد ملی های ۷ و ۸ و ۹ کشید بالا یک لیوان آب هم روش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
11
پاسخ
بجاش مخارج یکشال باشگاههای فوتبال رقم 300 همت رو هم رد کنه براش پول دارین خوبم دارین . یه فوتبالست برای 4 دفعه رفتن تو چمن 20 تا پنت هاوس بخره بجاش میلیونها نفر گرسنه و بی شام شب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
3
پاسخ
بدون دلیل کالابرگ ۲ نفر ار اعضای خانواده من رو قطع کردن اما ۲۵ مرداد یارانه کامل پرداخت شد الان چکار کنیم بریم پیشخوان یا نه دیگه احتیاجی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
1
2
پاسخ
آقای مدیری مگر زمانیکه مبلغ یک میلیون تومان سبد کالا راتعیین کردید کسی ازاین موضوع خبر است به یکباره وبدون رسانه ای شدن تصمیم گرفتید در شرایط جنگی بودجه 4ماه راهم پیشاپیش تامین کنید و به صراحت هم گفتید پیش بینی افزایش مبلغ سبد کالا را کرده آید ومطابق با افزایش قیمتها مبلغ سبدکالا راهم افزایش خواهد یافت اما آنچه که مشاهده میشود نه تنها هماهنگی درکارنیوده بلکه بدنبال حذف دهک ها برخلاف قول وقرارقبلی خود مبنی براینکه سبد کالا همه جامعه راباید فرا بگیرد شدیده اید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
3
پاسخ
شما الکی بانکها وام ندن تورم درست میشه از پول تنگه مگه نمیگیرید اونو خرج کالا برگ کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
3
پاسخ
هزینه های آب برق گاز حتی تراکنش بانکی چند برابر شده ،از این پول ها بدین
اهواز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
2
پاسخ
آدرس پیشخوانهایی که احراز هویت می کنن رو اعلام کنید امروز ۳ جا توی گرمای ۵۰ درجه اهواز رفتم گفتن ما انجام نمی دیم،آخه کسی که پاسپورت نداره چطوری از کشور خارج شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
3
پاسخ
زمانی که کالابرگ یک میلیون بود موادغذایی اینقدر گرون نبود قیمت موادغذایی دوبرابر شده ،اما قیمت کابرگ ثابت مونده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
0
پاسخ
مگه پول نقد داره میده؟!

تورم یعنی چی؟
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
1
پاسخ
وسط جنگ اومدن یک حرکت پوپولیستی بزنن و با خلق پول فقط یک کلاه گشاد سر مردم گذاشتن، حالا توش گیر کردن - نفری یک میلیون تومان کالابرگ دادن، به جاش با تورم نفری چند میلیون تومن یا شاید چند ده میلیون تومن از جیبمون برداشتن
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