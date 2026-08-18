چالش بزرگ دولت در افزایش کالابرگ

وزیر رفاه تاکید کرد: افزایش مبلغ کالابرگ از سوی دولت، در آیین‌نامه نیز اعلام شده است و در آن به صراحت آمده که این مبلغ متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

به گزارش تابناک؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (سه شنبه ۲۷ مرداد) در حاشیه جلسه علنی مجازی مجلس تاکید کرد: افزایش مبلغ کالابرگ از سوی دولت، در آیین‌نامه نیز اعلام شده است و در آن به صراحت آمده که این مبلغ متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

وی در ادامه اظهار کرد: دولت و مجلس، از جمله جناب آقای قالیباف و پزشکیان، بر این موضوع توافق دارند و تلاش دولت نیز در همین راستاست. اما بحث این است که افزایش مبلغ کالابرگ، چه میزان تورم ایجاد می‌کند و آیا ما منابع غیرتورمی داریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این سیاست باید سیاست مشترک دولت و مجلس باشد تا بتوانیم در مورد آن بحث و بر سر آن توافق کنیم.