چالش بزرگ دولت در افزایش کالابرگ
وزیر رفاه تاکید کرد: افزایش مبلغ کالابرگ از سوی دولت، در آییننامه نیز اعلام شده است و در آن به صراحت آمده که این مبلغ متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۳۶| |
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به گزارش تابناک؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (سه شنبه ۲۷ مرداد) در حاشیه جلسه علنی مجازی مجلس تاکید کرد: افزایش مبلغ کالابرگ از سوی دولت، در آییننامه نیز اعلام شده است و در آن به صراحت آمده که این مبلغ متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت و مجلس، از جمله جناب آقای قالیباف و پزشکیان، بر این موضوع توافق دارند و تلاش دولت نیز در همین راستاست. اما بحث این است که افزایش مبلغ کالابرگ، چه میزان تورم ایجاد میکند و آیا ما منابع غیرتورمی داریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این سیاست باید سیاست مشترک دولت و مجلس باشد تا بتوانیم در مورد آن بحث و بر سر آن توافق کنیم.
گزارش خطا
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مشکلی نداره یک ماه از کد ملی های ۷ و ۸ و ۹ کشید بالا یک لیوان آب هم روش
بجاش مخارج یکشال باشگاههای فوتبال رقم 300 همت رو هم رد کنه براش پول دارین خوبم دارین . یه فوتبالست برای 4 دفعه رفتن تو چمن 20 تا پنت هاوس بخره بجاش میلیونها نفر گرسنه و بی شام شب
بدون دلیل کالابرگ ۲ نفر ار اعضای خانواده من رو قطع کردن اما ۲۵ مرداد یارانه کامل پرداخت شد الان چکار کنیم بریم پیشخوان یا نه دیگه احتیاجی نیست
آقای مدیری مگر زمانیکه مبلغ یک میلیون تومان سبد کالا راتعیین کردید کسی ازاین موضوع خبر است به یکباره وبدون رسانه ای شدن تصمیم گرفتید در شرایط جنگی بودجه 4ماه راهم پیشاپیش تامین کنید و به صراحت هم گفتید پیش بینی افزایش مبلغ سبد کالا را کرده آید ومطابق با افزایش قیمتها مبلغ سبدکالا راهم افزایش خواهد یافت اما آنچه که مشاهده میشود نه تنها هماهنگی درکارنیوده بلکه بدنبال حذف دهک ها برخلاف قول وقرارقبلی خود مبنی براینکه سبد کالا همه جامعه راباید فرا بگیرد شدیده اید
شما الکی بانکها وام ندن تورم درست میشه از پول تنگه مگه نمیگیرید اونو خرج کالا برگ کنید
هزینه های آب برق گاز حتی تراکنش بانکی چند برابر شده ،از این پول ها بدین
آدرس پیشخوانهایی که احراز هویت می کنن رو اعلام کنید امروز ۳ جا توی گرمای ۵۰ درجه اهواز رفتم گفتن ما انجام نمی دیم،آخه کسی که پاسپورت نداره چطوری از کشور خارج شده
زمانی که کالابرگ یک میلیون بود موادغذایی اینقدر گرون نبود قیمت موادغذایی دوبرابر شده ،اما قیمت کابرگ ثابت مونده