کاهش دمای هوا در تهران از روز جمعه
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
تا پنجشنبه (۲۹ مرداد) در بعضی ساعتها در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تاحدی در مناطق مرکزی استان افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید، در بخشهای جنوبی بهویژه در مرز جنوبی استان گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.
همچنین طی روزهای جمعه و شنبه (۳۰ و ۳۱ مرداد) با عبور موج ناپایداری از فراز منطقه در برخی ساعتها افزایش ابر و در پارهای از مناطق بهویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات بارش رگباری با احتمال رعد و برق پیشبینی میشود.
طی دو روز آینده ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران مورد انتظار است و از روز جمعه کاهش نسبی دمای هوا در سطح استان پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا و پس فردا (۲۸ و ۲۹ مرداد) صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش باد در بعضی ساعتها وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک پیشبینی میشود. دمای تهران فردا بین ۳۸ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پنجشنبه ۳۸ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.