صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

کاهش دمای هوا در تهران از روز جمعه

طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۳۱
| |
1411 بازدید
تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا پنجشنبه (۲۹ مرداد) در بعضی ساعت‌ها در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تاحدی در مناطق مرکزی استان افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید، در بخش‌های جنوبی به‌ویژه در مرز جنوبی استان گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.

همچنین طی روز‌های جمعه و شنبه (۳۰ و ۳۱ مرداد) با عبور موج ناپایداری از فراز منطقه در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات بارش رگباری با احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

طی دو روز آینده ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران مورد انتظار است و از روز جمعه کاهش نسبی دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا و پس فردا (۲۸ و ۲۹ مرداد) صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش باد در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. دمای تهران فردا بین ۳۸ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پنجشنبه ۳۸ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کاهش دما تهران بارش‌
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری عامل نفوذی در تهران
هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است
ایران بلوف ترامپ را خوانده است
تصاویر قمه‌کش شرور تهران که دستگیر شد
آخرین اخبار
انتخاب قالیباف برای مذاکرات پیشنهاد چه کسی بود؟
مدارس برای آموزش حضوری آماده می‌شوند
ایران و آمریکا منتظر زمان و فرصت مناسب برای ضربه زدن هستند/ جنگ در وضعیت انتظار به سر می‌برد
چرا صنعت باید تاوان ناترازی را بدهد؟ / حسینی کیا: از ۱۰ هزار مگاوات تعهد برق صنایع؛ فقط ۳ هزار مگاوات تحویل شد!
غریب‌آبادی به ترامپ: توهمت را اصلاح می‌کنیم
ایران نگران «پیمان مکه» نیست/ اولین آزمون حملات حوثی‌های یمن می‌تواند باشد
خاطره حدادعادل از رهبرشهید در روز عقد رهبرانقلاب
تنگه هرمز؛ قلمرو جدید ایالات متحده آمریکا
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی از زبان وکیلش
راهکار ثبت‌احوال برای داوطلبان کنکور سراسری
حضور سرلشکر رضایی در منزل شهید لاریجانی
ایران به دعوت قطر برای جستجوی خلبانان پاسخ نداد
عکس: بازدید وزیر ورزش و جوانان از تمرین تیم ملی والیبال
پاسخ رهبر شهید به نامه رمزی یکی از اسرای جنگ
بیانیه جبهه پایداری درباره تحولات اخیر
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۰ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۴ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۲ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۱ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۶ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۹ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۶ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005pgh
tabnak.ir/005pgh