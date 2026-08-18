رشد ۴۹ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس با رشد ۴۹ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۲۳| |
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به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۴۹ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار واحد رسید.
شاخص کل (هم وزن): ۹۱ هزار واحد مثبت
ارزش معاملات: ۴۳۱۱۳۹ میلیارد تومان
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
فقط نمودارهای سهام رو نگاه کنید
خساپا با اون همه زیان صف خرید و بقیه سهم ها هم مثل ضربان قلب از ۳ مثبت به ۳ منفی و به ۳ مثبت
تو تاریخ بشریت چنین اتفاقی تو بورس دنیا نیفتاده
خساپا با اون همه زیان صف خرید و بقیه سهم ها هم مثل ضربان قلب از ۳ مثبت به ۳ منفی و به ۳ مثبت
تو تاریخ بشریت چنین اتفاقی تو بورس دنیا نیفتاده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷