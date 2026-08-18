رشد ۴۹ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با رشد ۴۹ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار واحد رسید.

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۴۹ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم وزن): ۹۱ هزار واحد مثبت

ارزش معاملات: ۴۳۱۱۳۹ میلیارد تومان