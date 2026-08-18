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رشد ۴۹ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با رشد ۴۹ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۳۲۳
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895 بازدید
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۳
بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۴۹ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم وزن): ۹۱ هزار واحد مثبت 

ارزش معاملات:  ۴۳۱۱۳۹ میلیارد تومان

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برچسب ها
بورس بازار بورس شاخص کل شاخص کل سهام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
0
پاسخ
فقط نمودارهای سهام رو نگاه کنید
خساپا با اون همه زیان صف خرید و بقیه سهم ها هم مثل ضربان قلب از ۳ مثبت به ۳ منفی و به ۳ مثبت
تو تاریخ بشریت چنین اتفاقی تو بورس دنیا نیفتاده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
توافق 60روزه جدید با امریکا رو بورس تاثیر میزاره ومثبتش میکنه اگه جایی زدو بند نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
0
0
پاسخ
سهمها هنوز بی ارزشن وجا رشد داره حداقل3برابر
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