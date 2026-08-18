پرونده حمله اسیدی به دو کارمند یک شرکت در مرزداران، با دستگیری شوهر یکی از کارمندان زن، به مرحله دادگاه رسید. با وجود صدور کیفرخواست، متهم در جلسه نخست دادگاه، تمامی اتهامات مربوط به این حمله اسیدی را به طور کامل رد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ این پرونده از نوزدهم شهریور سال ۱۴۰۳ و در پی گزارش اسیدپاشی مقابل یک شرکت باربری در مرزداران تهران آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان داد مردی که کلاه کاسکت بر سر داشت، محتویات یک بطری را روی دو نفر از کارکنان شرکت ریخته و سپس از محل فرار کرده است.

دو قربانی در شکایت خود گفتند پس از پایان ساعت کاری سوار خودرو شده بودند که مردی با کلاه کاسکت کنار خودرو ایستاد و از آنها خواست شیشه را پایین بیاورند. پس از پایین آمدن شیشه، فرد مهاجم محتویات بطری را روی آنها ریخت و متواری شد. این دو نفر بر اثر اسیدپاشی دچار سوختگی شدید شدند.

ردپای شوهر یکی از کارمندان در پرونده

در جریان تحقیقات، کارآگاهان متوجه شدند یکی از کارکنان زن شرکت با همسرش اختلاف شدیدی دارد و احتمال دادند این حادثه با اختلافات خانوادگی آنها مرتبط باشد.

حدود ۱۲ روز پس از حادثه، شوهر این زن دستگیر شد. او از همان ابتدا اتهام اسیدپاشی را رد کرد، اما با توجه به شواهد و مدارک جمع‌آوری‌شده، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

در جلسه دادگاه، وکیل دو شاکی مدعی شد متهم به دلیل اختلافات شدید با همسرش، دو کارمند شرکت را هدف قرار داده است. به گفته وی، همسر متهم پیش از حادثه به کارکنان شرکت هشدار داده بود در صورتی که همسرش بسته‌ای برای آنها ارسال کرد، آن را باز نکنند، زیرا ممکن است در حالت عصبانیت دست به هر اقدامی بزند.

شواهد مطرح‌شده علیه متهم

وکیل شاکیان در ادامه به برخی شواهد پرونده اشاره کرد و گفت متهم روز حادثه با دوچرخه خود را به محل رسانده و پس از نزدیک شدن به خودرو، اسید را روی سرنشینان ریخته و فرار کرده است.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در دادگاه، بررسی تلفن همراه متهم نشان داده بود که او درباره ساعت ورود و خروج کارکنان شرکت در اینترنت جست‌و‌جو کرده است.

همچنین یکی از شاکیان پس از حادثه فرد مهاجم را برای مدتی تعقیب کرده و مدعی شده بود نیم‌رخ او را هنگام فرار دیده است. این فرد بعدا در جریان بازسازی صحنه، متهم را شناسایی کرده است.

از سوی دیگر، کلاهی که در جریان تحقیقات از متهم کشف شده بود مورد آزمایش قرار گرفت و بنا بر اعلام وکیل شاکیان، نتیجه آزمایش DNA با متهم مطابقت داشته است. تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز از سوی وکیل به عنوان یکی دیگر از مستندات پرونده مطرح شد.

یکی از شاکیان در این حادثه به شدت آسیب دیده و احتمال نابینایی یک چشم او مطرح شده است. قربانی دیگر نیز با مشکلات جدی ناشی از سوختگی مواجه شده است.

متهم اسیدپاشی را انکار کرد

در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و تمام اتهامات را رد کرد.

او درباره اختلافات خانوادگی خود گفت: «من و همسرم طی دو سال سه بار درخواست طلاق داده بودیم و اختلافاتی داشتیم، اما این اختلافات در زندگی خیلی از افراد وجود دارد.»

متهم درباره روز حادثه نیز مدعی شد در قهوه‌خانه یکی از دوستانش حضور داشته و هیچ ارتباطی با محل وقوع اسیدپاشی نداشته است.

او درباره کشف DNA خود روی کلاه گفت ممکن است مأموران کلاه را به او داده باشند و به همین دلیل DNA او روی کلاه باقی مانده باشد.

متهم همچنین درباره جست‌وجوی اینترنتی درباره محل کار همسرش اظهار کرد که جست‌وجوی محل کار همسر موضوع غیرطبیعی نیست.

او در بخش دیگری از دفاعیات خود مدعی شد اختلافاتش با همسرش پس از آن آغاز شده که متوجه شده همسرش پیش از ازدواج با او، ازدواج دیگری داشته و این موضوع را به وی نگفته است.

متهم در پایان بار دیگر تأکید کرد که مرتکب اسیدپاشی نشده و اتهام انتسابی را قبول ندارد.

پس از پایان دفاعیات متهم و وکیل مدافع او، قضات شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای صدور رأی وارد شور شدند.